Kẻ gây ra vụ án mạng đau lòng ở Bình Chánh đã bị bắt khi trốn gần hiện trường

Thấy chồng cũ đến thăm các con, gã đàn ông “đến sau” ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã xuống bếp lấy dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.



Đến đón 2 con đi chơi, người đàn ông bị bồ của vợ cũ đâm tử vong

Ngày 10-6, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra hành vi "Giết người".



Nạn nhân trong vụ án mạng đau lòng này là anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Theo thông tin ban đầu, anh Hồng và chị Trần Thị Ngọc Lan (SN 1984, quê Long An) kết hôn với nhau và có hai người con.

Vào năm 2017, do cuộc sống có nhiều điểm bất đồng nên cả hai ly hôn, các con sống chung với mẹ và anh Hồng thỉnh thoảng ghé thăm con. Đến năm 2018, chị Lan quen biết và sống chung với Nguyễn Thái Phi Khanh.



Tuy nhiên, ở với nhau không được bao lâu thì chị Lan chủ động chia tay với Khanh nhưng gã này không đồng ý. Khanh nhiều lần tỏ ra giận dữ và dọa sẽ kết liễu chị Lan rồi tự sát.



Ngày 7-6, anh Hồng đến nhà vợ cũ thăm con thì chị Lan kêu anh đợi để chị cho con ăn cơm. Tuy nhiên, thấy chị Lan nói chuyện nhỏ nhẹ với anh Hồng, Khanh đã tỏ ra tức giận rồi bất ngờ chạy xuống bếp lấy dao lên đâm liên tiếp khiến anh Hồng gục tại chỗ rồi tử vong.



Sau đó, Khanh quay sang truy sát chị Lan nhưng được nhiều người can ngăn nên chị Lan chạy thoát. Gây án xong, Nguyễn Thái Phi Khanh lấy xe máy rời đi và bị bắt khi đang lẫn trốn gần hiện trường

