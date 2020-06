Ia Pa: Bắt đối tượng cố ý gây thương tích

(GLO)- Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa đã bắt giữ đối tượng truy nã Nay Đe (SN 1995, trú tại buôn Bầu, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) về hành vi cố ý gây thương tích.





Đối tượng Nay Đe. Ảnh: Cúc Phương

Trước đó, vào tối 8-12-2019, Đe đi chơi với bạn là Võ Văn Tân (SN 2001, trú tại thôn Plei Rngol, xã Ia Trok, huyện Ia Pa) tại khu vực ngã tư đường liên thôn Plei Rngol thì có anh Rah Lan Thái (SN 1998) và Rmah Thiên (SN 1997, cùng trú tại thôn Plei Rngol) đến tìm Tân để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Lo sợ bị đánh nên Tân gọi Đe đến. Khi bị Thái cầm gậy sắt đánh trúng người, Đe chạy về nhà vợ lấy 1 con dao rựa và tìm Thái để trả thù. Thấy Đe hung hăng, Thái và Thiên liền bỏ chạy. Lúc này, Đe thấy anh Siu Khuin (SN 1997, trú tại thôn Plei Rngol) đang đứng chơi gần đó. Cho rằng anh Khuin có tham gia đánh mình nên Đe cầm dao rựa chém anh này rồi bỏ trốn.



Anh Khuin bị thương tật tỷ lệ 16%. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đe. Tuy nhiên, Đe bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Cúc Phương