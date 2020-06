Gian nan công tác phòng-chống ma túy

(GLO)- Mặc dù lực lượng Công an đã tăng cường đấu tranh nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động. Đặc biệt, loại tội phạm này đang ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa.

Nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp. Số vụ án ma túy bị phát hiện, triệt phá tăng qua từng năm. Đặc biệt, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Nhiều đối tượng sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống đối lực lượng Công an khi bị phát hiện, vây bắt.

Điển hình như đối tượng Trần Đình Thái (SN 1990, trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa). Thái có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và từng bị lực lượng Công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Những tháng đầu năm 2020, qua theo dõi, Công an thị xã Ayun Pa phát hiện đối tượng này thường xuyên qua tỉnh Đak Lak mua ma túy về bán lại kiếm lời. Ngày 22-5, lực lượng Công an thị xã đã bắt giữ Thái tại nhà. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ hơn 100 gram ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn tự chế, 8 quả thuốc nổ đã gắn sẵn dây cháy chậm, 29 viên đạn, 12 vỏ đạn cùng 51 ống hút nhựa, 72 ống thủy tinh là dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trái phép trong căn biệt thự ở phường Trà Bá (TP. Pleiku). Ảnh: L.G

Cùng với việc quyết liệt đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thời gian qua, lực lượng Công an đã tập trung triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy như: quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã sử dụng nhiều thủ đoạn mới. Đơn cử như vụ tụ tập sử dụng ma túy tại một căn biệt thự ở phường Trà Bá bị Công an TP. Pleiku triệt phá ngày 2-6 vừa qua. Đây là căn biệt thự có khuôn viên rộng hơn 1.000 m2 với tường rào bao quanh được lắp dây thép gai. Khu vực cổng, sân và trong nhà đều được lắp camera an ninh để sớm phát hiện lực lượng Công an. Căn biệt thự này được bố trí 4 phòng cho thuê với mức giá 2-2,5 triệu đồng/phòng/đêm. Các phòng đều được trang bị dàn loa công suất lớn, đèn xoay cùng dụng cụ để sử dụng ma túy dạng khay và thuốc lắc. Khi đột nhập vào căn nhà này, Công an TP. Pleiku phát hiện 16 đối tượng ở 2 căn phòng đang tụ tập để “bay lắc”.

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Thượng tá Trịnh Quang Thiệp-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) cho hay: Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ địa phương khác và thẩm lậu từ nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy vẫn rất đáng báo động. Nổi cộm nhất là xu hướng buôn bán, sử dụng ma túy đá, khay, thuốc lắc, cỏ Mỹ… Đây là những loại ma túy tổng hợp gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh, từ đó dẫn đến nhiều hành vi phạm tội nguy hiểm khác.

“Các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ, thực hiện giao dịch qua điện thoại, mạng internet, chuyển tiền qua tài khoản… để mua ma túy của các đối tượng ở các tỉnh phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh. Chúng thường giấu ma túy vào các gói, thùng, kiện hàng hóa gửi xe khách vận chuyển về Gia Lai tiêu thụ và thường xuyên thay đổi địa điểm nhận hàng khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Đáng nói tại cơ sở cai nghiện cũng mới chỉ có thuốc hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy truyền thống chứ với ma túy tổng hợp vẫn chưa mang lại hiệu quả”-Thượng tá Thiệp chia sẻ.

Tình trạng ma túy xâm nhập vào thanh, thiếu niên ngày càng phức tạp. Ảnh: L.G

Thành phố Pleiku là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã bắt giữ 36 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 43 đối tượng; 12 vụ mua bán với 13 đối tượng; 35 vụ sử dụng với 344 đối tượng; 1 vụ trồng cây cần sa. So với cùng kỳ năm 2019, án ma túy tăng 18 vụ và tăng 169 đối tượng. Thiếu tá Lại Minh Việt-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP. Pleiku trong thời gian qua tăng cao, đáng báo động là việc ma túy xâm nhập vào giới trẻ. Trong số các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có đến 70% ở độ tuổi thanh-thiếu niên. Các đối tượng này thường có suy nghĩ lệch lạc rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện và chơi ma túy là để thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của mình mà không biết đến tác hại của nó đối với bản thân, gia đình và xã hội”.

Trong khi đó, Thượng tá Thiệp cho rằng: Nguyên nhân khiến tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp là do các gia đình buông lỏng quản lý con cái; lớp trẻ chưa được tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiểm họa của ma túy; chưa huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành vào công tác đấu tranh phòng-chống ma túy; lực lượng làm công tác phòng-chống ma túy còn mỏng, kinh phí, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ còn hạn chế. “Do đó, để hạn chế tội phạm ma túy, xã hội cần chung tay vào cuộc. Chính quyền các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm nói chung, ma túy nói riêng”-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đề xuất.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 947 người nghiện ma túy, sống ở 135/220 xã, phường, thị trấn. Trong số này có 682 người sử dụng ma túy tổng hợp (chiếm hơn 72%). Cùng thời điểm này năm 2019, số người sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh là 476, chiếm 58,26% số người nghiện.