Giả làm bác sĩ Bạch Mai lừa 100 triệu của người nhà bệnh nhân

Trần Thị Thanh Hồng (40 tuổi) giả làm bác sĩ đi vào khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, rồi dùng điện thoại chụp trộm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, sau đó gọi điện cho người nhà bệnh nhân, lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.





Nghi phạm Trần Thị Thanh Hồng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 29-6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Thị Thanh Hồng (40 tuổi, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Hồng từng là thực tập sinh ở Bệnh viện Bạch Mai nên nắm được quy trình khám chữa bệnh và các đường đi trong bệnh viện. Khi hết tiền tiêu xài cá nhân, Hồng nảy sinh ý định giả danh bác sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhà bệnh nhân.



Khoảng 21h ngày 17-6, nghi phạm Trần Thị Thanh Hồng mặc bộ quần áo blouse màu xanh đi vào phòng hành chính khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai tại tầng 5, tòa nhà 21 tầng.



Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của mọi người, Hồng dùng điện thoại chụp trộm bệnh án của bệnh nhân V.H.C. đang nằm điều trị tại khoa này. Trong bệnh án của bệnh nhân C. có ghi thông tin và số điện thoại người nhà là chị P.T.H.S..



Sau đó Hồng đi xuống tầng 1, lấy điện thoại gọi cho chị S. và giới thiệu là bác sĩ Hương đang làm việc tại khoa hồi sức tích cực, rồi hẹn chị S. lên khoa để trao đổi về tình trạng bệnh của anh C..



Đến 21h30 cùng ngày, Hồng gặp chị S. tại hành lang khoa hồi sức tích cực và thông báo tình trạng sức khỏe của anh C. không tốt, cần sử dụng phương pháp trị liệu mới và phải tiêm thuốc ngoài với giá 18 triệu đồng/mũi. Hồng nói với chị S. tổng chi phí cho quá trình điều trị là 90 triệu đồng.



Chị S. sau đó đồng ý và chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hồng. Sau khi thấy tiền đã được chuyển vào tài khoản, Hồng rời khỏi Bệnh viện Bạch Mai và đi đến cây ATM ở Linh Đàm rút hết tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.



Sáng 18-6, chị S. lên khoa hồi sức làm thủ tục tiêm thuốc cho người nhà thì phát hiện bị lừa nên trình báo công an.



Đại diện Công an quận Đống Đa cho biết khi gặp người nhà bệnh nhân, Hồng vẫn mặc quần áo bác sĩ và giới thiệu về "liều thần dược" nên chiếm được lòng tin của người nhà bệnh nhân.



Hiện công an đang mở rộng điều tra với Hồng bởi nghi vấn còn vụ lừa đảo khác.



Theo DANH TRỌNG (TTO)