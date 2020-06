Điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn ở Kbang

(GLO)- Sau 2 tuần tích cực điều tra, Công an huyện Kbang đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ khai thác trái phép hơn 103 m3 gỗ trên địa bàn xã Đak Smar và xã Sơ Pai.

Ngày 4-6, tổ tuần tra của Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện 1 bãi tập kết 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng với khối lượng hơn 8,2 m3 tại địa bàn xã Đak Smar. Khi lực lượng Kiểm lâm đang xác minh vụ việc thì ngày 6-6, cách địa điểm này không xa, Công an huyện Kbang đã phát hiện 5 hộp gỗ bằng lăng với khối lượng hơn 0,9 m3. Các hộp gỗ này đều có dấu vết cưa xẻ khá mới. Vì vậy, Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm cùng các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra trong khu vực rừng nguyên sinh thuộc lâm phần của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện 29 cây bằng lăng, 1 cây gỗ gội tía và 1 cây gỗ SP8 bị chặt hạ trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 122 thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar; 7 cây bằng lăng bị chặt hạ trái phép tại khoảnh 8, tiểu khu 120 thuộc địa giới hành chính xã Sơ Pai, đều thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku. Tổng khối lượng gỗ tròn bị các đối tượng khai thác trái phép lên đến hơn 103 m3.

Xác định đây là vụ án phá rừng với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia và hoạt động có tổ chức, ngày 12-6, Công an huyện Kbang đã lập chuyên án đấu tranh truy xét. Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện. Ngay sau khi chuyên án được lập, Công an huyện đã huy động lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng phá rừng.

Các đối tượng phá rừng bị tạm giữ tại Công an huyện Kbang. Ảnh: L.V.N

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho hay: Đây là vụ án phức tạp bởi không bắt được quả tang, không có nhân chứng, nhóm đối tượng khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng sâu, đường sá cách trở. Bên cạnh đó, các đối tượng hoạt động tinh vi, có tổ chức. Chúng chia làm 3 nhóm nhỏ, phân công đối tượng thực hiện việc cưa, xẻ gỗ, vận chuyển gỗ, canh đường để đề phòng lực lượng chức năng. Ngay sau khi lực lượng chức năng phát hiện, nhiều đối tượng trong nhóm đã rời khỏi địa phương.

Chiều 25-6, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt đã đến chúc mừng và khen thưởng đột xuất 7 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Theo đó, Huyện ủy Kbang đã thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Kbang tặng giấy khen cho 7 cá nhân của đơn vị.

Qua nắm bắt nguồn tin từ cơ sở, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-6, Công an huyện Kbang đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt 6 đối tượng gồm: Trần Quốc Cường (SN 1993, trú tại làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai, huyện Kbang); Trần Quốc Ý (SN 1996) và Đinh Dyuẫp (SN 1993, cùng trú tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang); Mai Quang Hợp (SN 1983) và Nguyễn Minh Dũng (SN 1983, cùng trú tại thôn 2, xã Sơ Pai); Đinh Trung Thành (SN 1976, trú tại thôn 4, xã Sơ Pai). Tại Cơ quan CSĐT, ban đầu, các đối tượng này đều ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau đó, cả 6 đối tượng đều phải cúi đầu thừa nhận hành vi phá rừng của mình. Từ đó, lực lượng Công an tiếp tục bóc gỡ nhiều đối tượng liên quan trong vụ án. Đến ngày 23, 24 và 25-6, lần lượt 3 đối tượng trong nhóm này là Trần Văn Tú (SN 1971, trú tại thôn 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang), Nguyễn Văn Liên (SN 1982, trú tại thôn 4, xã Đông, huyện Kbang) và Lê Ngọc Quế (SN 1977, trú tại tổ 12, thị trấn Kbang) đã đến Công an huyện đầu thú. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã thu giữ 6 xe máy độ chế, 3 cưa xăng 2 con dao rựa... là tang vật của vụ án.

Đối tượng Đức (giữa) là nhân viên bảo vệ rừng đã bị bắt giữ. Ảnh: L.V.N

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Công an huyện Kbang xác định đối tượng Lê Hữu Đức (SN 1988, trú tại xã Đak Smar) là nhân viên của Công ty Lâm nghiệp Lơ Ku được giao trực tiếp quản lý các tiểu khu 122 và 120 đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đức đã để cho nhóm lâm tặc hoạt động trong thời gian dài mà không kiểm tra, phát hiện để báo cáo lực lượng chức năng xử lý kịp thời dẫn đến việc thiệt hại hơn 103 m3 gỗ. Qua giám định thiệt hại tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện xác định tổn thất do việc thiếu trách nhiệm của Đức là hơn 665 triệu đồng. Vì vậy, ngày 25-6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đức về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

“Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục mở rộng vụ án, kiên quyết xử lý các đối tượng liên quan, đặc biệt xem xét đến trách nhiệm của đơn vị chủ rừng khi để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy”-Trung tá Hoàng nhấn mạnh.