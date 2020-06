Đá gà qua mạng thua hơn nửa tỉ đồng, một học sinh lớp 11 phải trốn nợ

Nhiều năm liền là học sinh giỏi nhưng bị rủ rê đá gà qua mạng thua hơn nửa tỉ đồng, một học sinh lớp 11 bị nhóm đòi nợ đe dọa 'lấy mạng', phải bỏ trốn.





Bà Linh trình báo công an vì con mình bị nhóm đá gà qua mạng đe dọa liên tục - Ảnh: KHÔI NGUYÊN







Mặc áo học sinh vẫn cho chơi đá gà qua mạng



Ngày 22.6, bà Đặng Thị Ngọc Linh (42 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An) cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc con trai bà bị rủ rê tham gia đá gà qua mạng thua 520 triệu đồng, bị nhóm chủ nợ đe dọa lấy mạng.



Theo bà Linh, con trai bà là N.V.N. (16 tuổi), học sinh lớp 11, Trường THPT Võ Văn Tần, thuộc TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, đã trốn khỏi nhà mấy ngày nay chưa dám quay về. Khi liên lạc, N. khóc và nói hiện giờ rất sợ vì nhóm đòi nợ đe dọa tính mạng nên phải lánh nạn một thời gian.



Bà Linh kể trưa 14.6, N. đến chơi tại tụ điểm đá gà qua mạng do ông L. tổ chức ở đầu đường KCN Tân Đức (thuộc ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa). Dù biết cháu đang đi học, mặc áo học sinh có phù hiệu, không có tiền, nhưng ông này vẫn tìm cách cho chơi đá gà qua mạng. Tại đây, chỉ sau vài giờ chơi, N. bị thua tổng cộng 520 triệu đồng.



Bị đe dọa buộc kiếm tiền trả nợ, cậu học sinh vô cùng lo lắng, bất an. Cùng ngày, lợi dụng lúc cha mẹ đi vắng, N. mở tủ lấy trộm tiền, vàng khoảng 350 triệu đồng đem lại trả cho ông L. và xin thiếu lại 170 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ đá gà mạng nhiều lần điện thoại đe dọa, yêu cầu N. phải giải quyết gấp, nếu không sẽ “có chuyện không hay”.



Mong kiếm thêm tiền trả nợ, N. tiếp tục sang khu vực ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa vào chơi đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng. Lần này, em lại thua thêm 50 triệu đồng.



Bị nhóm đòi nợ kéo đến nhà, phải bỏ trốn



Bà Linh cho biết khoảng 10 giờ ngày 20.6, có 4 thanh niên lạ mặt đi xe ô tô tìm đến tận nhà bà. Một người tự xưng đang ngụ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa và cho biết N. thiếu nợ đá gà mạng 50 triệu đồng, yêu cầu gia đình trả nợ cho con. Khi nghe bà Linh trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhóm này đe dọa “không trả nợ là con bà xem như hết đường đi học”.



Do nợ cờ bạc số tiền quá lớn, bị đe dọa tính mạng nên N. trốn khỏi nhà và bỏ học. Cận kề ngày thi học kỳ 2, phát hiện học sinh của mình vắng mặt liên tục ở lớp, cô giáo chủ nhiệm đã liên lạc với gia đình N. để hỏi lý do. Nghe bà Linh kể lại sự tình, cô chủ nhiệm nhờ bạn bè cùng lớp hỏi thăm tin tức của N. nhưng không có kết quả.



Bất ngờ, trong 3 ngày thi học kỳ, N. bỗng dưng xuất hiện tại lớp. Làm bài thi xong, em lặng lẽ rời đi. “Tôi có hỏi chuyện và khuyên N. về nhà. Nhưng khi điện cho gia đình thì được biết em không về nhà”, cô chủ nhiệm nói.



Ngày 22.6, trao đổi về vụ việc này, Công an xã Đức Hòa Thượng và Đức Hòa Hạ xác nhận đã nhận được đơn trình báo của gia đình. Tuy nhiên, Công an xã Đức Hòa Hạ đề nghị gia đình phải tự kiếm N. về để xử lý việc lấy trộm tiền, vàng của cha mẹ để trả nơ, sau đó mới tính tiếp. Trong khi đó, gia đình bà Linh đang rất lo lắng việc con mình bị chủ nợ đe dọa tính mạng.



Cũng theo bà Linh, N. là học sinh giỏi liên tục 10 năm. Chỉ vì nông nổi, nghe lời rủ rê, tham gia đá gà qua mạng mà lâm vào cảnh nợ nần, phải bỏ trốn như vậy.

Theo KHÔI NGUYÊN (thanhnien)