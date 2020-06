Bộ Công an đề nghị bóc gỡ triệt để đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng

Liên quan đến việc Công an Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng qua trò chơi "Nổ hũ", Bộ Công an yêu cầu điều tra mở rộng, bóc gỡ triệt để.





Chiều 3.6, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen các đơn vị thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Công an Hà Nội đã có thành tích triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet quy mô lớn dưới hình thức game đổi thưởng “Nổ hũ”.





Lực lượng chức năng khám xét một "trụ sở" của đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng. Ảnh cơ quan công an.





Nội dung Thư khen nêu rõ: Ngày 22.5, A05 và Công an Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet quy mô lớn dưới hình thức game đổi thưởng “Nổ hũ” có hàng triệu tài khoản tham gia với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2, số tiền giao dịch 64.000 tỉ đồng, bắt 15 đối tượng, thu giữ 07 máy tính, 08 cây máy tính, 04 xe ô tô cùng nhiều vật chứng quan trọng.



Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của từng đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ với Công an địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tập trung triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet;



Góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định an ninh, trật tự; tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về những chiến công và những cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương thành tích của các đơn vị và đề nghị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an các địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.



