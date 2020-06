Bắt nghi phạm 19 tuổi đâm 2 người thương vong

Thấy cha bị đánh, Võ Thanh Long (19 tuổi) dùng dao đâm khiến một người chết và một người bị thương.





Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Võ Thanh Long (19 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.





Long ra đầu thú sau khi đâm 2 người. Ảnh: Thanh Kiều.





Trưa 15/6, ông Lê Văn Nhiều (35 tuổi) cùng Lê Phương Toàn (33 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) nhậu tại nhà trọ ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một.



Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Nhiều rủ anh Toàn đến công ty nằm trong KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một để gặp Võ Văn Sơn (43 tuổi, quê An Giang) hỏi lý do chặn xe, đánh vợ Nhiều trước đó mấy ngày.



Thấy Sơn chở theo vợ trên đường, Toàn và Nhiều chặn xe lại nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.



Lúc này, Long (con trai của Sơn) chạy xe máy ngang qua, thấy cha bị đánh nên cầm dao đâm Nhiều và Toàn nhiều nhát. Vụ việc khiến Nhiều tử vong trên đường đi cấp cứu, Toàn bị thương tích nặng.



Sau khi gây án, Long rời khỏi hiện trường và đến công an đầu thú.

Theo Thanh Kiều (Zing/Dân Việt)