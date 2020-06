Bắt nghi can đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc bán con

Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ngăn chặn vụ đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc bán con, bắt giữ nghi can Trương Đình Thi để điều tra.

Một phụ nữ ở miền núi Nghệ An từng sang Trung Quốc sinh con rồi bán mà Báo Thanh Niên đã phản ánh. ẢNH K.HOAN

Ngày 15.6, Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn vụ đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc bán con, bắt giữ nghi can Trương Đình Thi (48 tuổi, ngụ xã Nghĩa Xuân, H.Quỳ Hợp) để điều tra.

Trước đó, Công an H.Quỳ Hợp phát hiện Thi đưa 3 phụ nữ đang mang thai đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân thuê phòng trọ dài ngày.

Sau một thời gian ở trọ, cuối tháng 5 vừa qua, Thi và 3 thai phụ này đón xe ra Hà Nội với dự định sẽ sang Trung Quốc chờ sinh con rồi bán với giá 30 - 70 triệu đồng. Khi xe khách chở Thi và 3 thai phụ đến TX.Thái Hòa (Nghệ An) thì bị công an bắt giữ.

Bước đầu, Thi khai nhận qua mạng xã hội, biết 3 phụ nữ này (từ 23 - 38 tuổi) lỡ mang bầu, muốn bán con cho người khác làm con nuôi nên Thi đã kết nối, đưa về Nghệ An để móc nối đưa sang Trung Quốc bán con.