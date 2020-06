Bắt đối tượng giả danh thanh tra viên để lừa đảo

(GLO)- Chiều 12-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiến hành bắt giữ Đinh Văn Thái (SN 1992, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ về hành vi lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đối tượng Thái đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng tháng 7-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được đơn tố giác của một số giáo viên trên địa bàn tỉnh về việc bị 1 đối tượng xâm nhập tài khoản mạng xã hội facebook, zalo lấy thông tin. Sau đó, đối tượng này đã dùng ứng dụng gọi trong các mạng xã hội để gọi điện trực tiếp đến Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên này xưng là Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai đang thực hiện thanh tra việc các giáo viên có tiêu cực trong dạy học, gian lận trong hồ sơ tuyển công chức. Sau đó, đối tượng đe dọa, yêu cầu các giáo viên cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP để chiếm đoạt tài sản hoặc yêu cầu các giáo viên nộp tiền vào tài khoản do Thái chuẩn bị sẵn.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mới, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phát đi cảnh báo về thủ đoạn của đối tượng. Tuy nhiên, Thái thường xuyên di chuyển đến nhiều địa bàn khác nhau từ Thái Nguyên đến TP. Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11-6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ Thái.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận đã lừa của 4 giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai với số tiền hơn 80 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn khai đã lừa 3 giáo viên ở tỉnh Đak Lak, 2 giáo viên ở tỉnh Khánh Hòa cùng một số vụ ở tỉnh Sơn La và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Qua tra cứu, cơ quan Công an cũng xác định Thái đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 và TP. Hà Nội năm 2015. Công an tỉnh Gia Lai cũng thông báo cho những ai là nạn nhân của Thái với thủ đoạn tương tự đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để hợp tác điều tra.