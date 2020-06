Bắt 3 đối tượng mang hung khí đi đánh nhau

(GLO)- Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Gia Lai vừa bàn giao 3 đối tượng gồm Dương Văn Hùng (SN 1993, trú tại huyện Chư Pah), Võ Hồng Tuyền (SN 1999) và Võ Hồng Thanh (SN 1993) cùng trú tại thị xã An Khê cho Công an phường Diên Hồng, TP. Pleiku điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng đã bị lực lượng CSCĐ bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 31-5, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSCĐ phát hiện 3 đối tượng trên đi trên xe máy BKS 81G1-194.95 lưu thông tại khu vực ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ-Hùng Vương (TP. Pleiku) có mang theo 1 cây kiếm dài khoảng 80cm. Tổ tuần tra đã áp sát khống chế các đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 2 dao nhọn dài khoảng 20cm. Bước đầu 3 đối tượng khai nhận trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở khu vực đường Lý Thái Tổ ( trướcTòa án nhân dân tỉnh) thuộc phường Diên Hồng, TP. Pleiku nên mang theo hung khí đi trả thù.