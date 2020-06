Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác?

Việc cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chỉ cần đóng tiền và chờ vài tuần đến 2-3 tháng là được cấp tại Đại học Đông Đô, khiến nhiều người vướng lao lý.





Bị can Hòa (ngoài cùng bên trái) cùng hai nhân viên Đại học Đông Đô - Quang và Thùy. Ảnh cơ quan công an.





Theo cáo buộc, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đại học Đông Đô đã cấp 600-700 văn bằng 2 với mức phí từ 28 đến 35 triệu đồng mỗi văn bằng.



Các lớp văn bằng 2 dạng này không thông báo tuyển sinh, không lập hội đồng chấm thi, không phê duyệt danh sách học viên và cán bộ coi thi.



Ban Giám hiệu Đại học Đông Đô sắp xếp thi tại những phòng không có camera an ninh và học viên chỉ cần chép đáp án của 27 tín chỉ để hoàn thiện thủ tục đầu ra. Học viên nào chép nhanh thì hơn một ngày là xong, chép chậm thì 2-3 ngày.



Sai phạm trên dẫn đến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của trường vướng lao lý.



Đầu tháng 8.2019, điều tra sai phạm này, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can với ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT), Dương Văn Hòa (Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (Phó trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên) cùng hai cán bộ Đại học Đông Đô là Phạm Vân Thuỳ và Lê Thị Lương về tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015.



Gần cuối tháng 10.2019, hai Hiệu phó Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (cùng 41 tuổi) cũng bị khởi tố về tội quy định tại Điều 359.



Liên quan đến vụ án này, ngày 13.1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 bà Lê Thị Thanh Tâm (trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) và Nguyễn Thị Ngọc Thá (trú tại huyện huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng tội danh trên.



Gần đây nhất, ngày 3.6, điều tra mở rộng vụ án, bà Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán Trường Đại học Đông Đô, trú tại Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã bị bắt tạm giam.



Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Ngô Quang Hiển (42 tuổi, nhân viên Trường đại học Đông Đô, trú tại tổ 25, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) cùng về tội quy định tại Điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015.



Riêng đối với bị can Trần Khắc Hùng đang bỏ trốn, Cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh truy nã.



Vụ án đang tiếp tục được điều tra.



