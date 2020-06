Bà trùm U40 qua 2 đời chồng và chiêu thức tuyển đàn em qua mặt dư luận

Đến với nhau chóng vánh nên bà trùm và chồng rồi cũng nhanh chóng đường ai người nấy đi, Sau khi ly hôn, Tú đăng ký kinh doanh mở quán cầm đồ Khải Tú, có địa chỉ 276 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.





Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi nặng, sử dụng phần mềm quản lý cho vay… bằng thủ đoạn mới. Cầm đầu ổ này là một nữ quái vô cùng gian xảo.



Nữ quái 8x lập nghiệp bằng tín dụng đen



Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Lã Thị Tú (SN 1981, trú tại khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) nhanh chóng kết hôn với người đàn ông kém chị ta nhiều tuổi. Sau đó, Tú theo chồng về Hải Phòng, kiếm sống bằng hoạt động cho vay nặng lãi .



Với mối quan hệ xã hội của người chồng và sự nhạy bén của Tú, việc làm ăn của vợ chồng chị ta lên rất nhanh. Theo đó, Tú và chồng tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay lãi nặng về Hải Dương.



Vào thời điểm "hoàng kim" chỉ tính riêng tại Hải Dương đối tượng đã sở hữu 5 cơ sở hoạt động. Hoạt động kinh doanh tài chính của Tú và chồng diễn ra công khai, để cạnh tranh với đối thủ, chiếm lĩnh thị phần, Tú và chồng sẵn sàng sử dụng đàn em gồm phần lớn là những đối tượng xăm trổ, những kẻ không có nghề nghiệp để dằn mặt đối phương.





Lã Thị Tú







Khi Công an tỉnh Hải Dương siết chặt các biện pháp quản lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cũng như các đối tượng khác, Tú và chồng thu hẹp cơ sở nhưng hoạt động cho vay lãi nặng vẫn âm thầm diễn ra với phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi.



Tú cùng chồng tập hợp các đối tượng hình sự ở Hải Phòng để thực hiện hành vi đòi nợ. Trong trường hợp con nợ chây ỳ, không trả tiền thì các đối tượng cử người đến nhà quấy rối, đe dọa, cản trở việc làm ăn; đêm đến thực hiện các hành vi ném chất bẩn, đe dọa gây thương tích...



Cũng chính vì thế những con nợ rơi vào cái bẫy tín dụng đen của Tú dù có "vùng vẫy" cũng rất khó thoát ra khỏi cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều người vì không chịu được cảnh cùng quẫn buộc phải bỏ xứ đi làm ăn xa.



Đến với nhau chóng vánh nên bà trùm và chồng rồi cũng nhanh chóng đường ai người nấy đi, Sau khi ly hôn, Tú đăng ký kinh doanh mở quán cầm đồ Khải Tú, có địa chỉ 276 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.



Tú ranh mãnh thuê Trần Hữu Minh (SN 1999, trú tại thôn Vinh Quang 2, xã Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) trực tiếp trông coi, quản lý quán. Đến khoảng tháng 2 – 2020 thì thu nạp thêm Cao Văn Duẩn (SN 1989, trú tại thôn Đỗ Mỹ, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc và cố ý gây thương tích cùng quản lý, trong coi quán cầm đồ.. Tú trả lương cho Trần Hữu Minh là 6 triệu đồng/1 tháng và trả lương cho Cao Văn Duẩn là 5 triệu đồng/1 tháng.



Trong những tháng cuối năm 2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã nắm tình hình hoạt động của tội phạm về tổ chức nói chung, hoạt động tín dụng đen nói riêng. Lã Thị Tú cũng nằm trong danh sách quản lý đó nhưng việc thu thập thông tin về hoạt động phạm tội của Tú gặp không ít khó khăn.



Lã Thị Tú dưới vỏ bọc là bà chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các con nợ rơi vào bẫy tín dụng đen của thị chỉ còn cách duy nhất là trả nợ, bằng không sẽ bị đe dọa, gây sức ép phải trả nợ. Số không chịu được thì buộc phải bán nhà đi nơi khác..., nhưng họ vẫn dè dặt không hợp tác với cơ quan Công an.



Trong khi đó, Tú lại có nhiều phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi để che mắt lực lượng chức năng như sử dụng tay chân thân tín để tham gia điều hành. Nhưng chân rết này đều là những kẻ trung thành, sẵn sàng nhận tội về mình, "đỡ đạn" cho "chị đại".



Lãi suất trên 100%/năm



Trong vụ án này, đối tượng sử dung phần mềm để quản lý, điều hành hoạt động vay nặng lãi. Mỗi con nợ vay tiền đều nhập trực tiếp vào máy..., đây là phương thức mới để thực hiện hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Để quản lý quán cầm đồ, Tú mua quyền sử dụng phần mềm quản lý cầm đồ Mecash, tài khoản đăng nhập là “minhbeo6688phuluu1999” rồi giao cho Minh cùng sử dụng, quản lý tài khoản này với Tú.



Sau đó, hàng ngày, Tú để 1 lượng tiền mặt tại quán để cho Minh và Duẩn cho người khác vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp và vay bát họ. Tú quy định mức lãi suất cho vay đối với hình thức cầm đồ và vay tín chấp dao động từ 1000 đồng/1 triệu/ 1 ngày đến 5000 đồng/1 triệu/ 1 ngày (phần lớn lãi suất là từ 3000 đồng/1 triệu/ 1 ngày đến 5000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương từ 109,5%/1 năm đến 182,5%/1 năm, chỉ những trường hợp thân quen Tú mới cho vay với lãi suất dưới 3000 đồng/1 triệu/1 ngày).



Thời gian đóng lãi là 1 tháng 1 lần, khi vay tiền người vay bị cắt tiền lãi trước 1 tháng vào số tiền gốc vay. Đối với hình thức vay bát họ thì thời gian cho vay là 50 ngày, người vay sẽ phải trả tiền hàng ngày, số tiền trả mỗi ngày được tính bằng số tiền gốc cho vay cộng với số tiền lãi sau đó chia đều cho 50 ngày.



Tất cả các khách đến vay tiền Minh và Duẩn đều phải gọi điện thông báo cho Tú biết. Sau đó, Tú sẽ yêu cầu Minh và Duẩn xác minh thông tin về khách để báo lại cho Tú rồi mới quyết định việc có cho vay hay không. Sau khi Tú đã đồng ý cho vay, Minh hoặc Duẩn sẽ yêu cầu khách viết giấy cam kết vay tiền theo mẫu in sẵn của quán cầm đồ Khải Tú.



Trên giấy cam kết vay tiền sẽ thể hiện thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày vay tiền, số tiền vay của khách. Khách viết đầy đủ các thông tin trên rồi ký tên và điểm chỉ vào phần người vay sau đó giao lại giấy biên nhận vay tiền cho Minh và Duẩn, ngoài ra khách vay tiền còn phải để lại các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe...



Sau khi giao tiền cho khách, Minh sẽ nhập thông tin về việc cho khách vay tiền vào tài khoản trên phần mềm Mecash để theo dõi, quản lý. Đến kỳ đóng lãi người vay sẽ đến quán đưa tiền trực tiếp cho Minh hoặc Duẩn. Người nào chậm trả thì Minh và Duẩn sẽ gọi điện nhắc hoặc trực tiếp đến nhà người vay để thu tiền. Số tiền lãi hoặc gốc thu được Minh và Duẩn đề đưa lại cho Tú.



Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định từ năm 2018 đến nay, quán cầm đồ Khải Tú đã thực hiện 123 lượt cho vay trong đó vay dưới hình thức cầm đồ là 13 lượt, cho vay dưới hình thức vay tín chấp là 101 lượt, cho vay dưới hình thức vay bát họ là 9 lượt. Với tổng số tiền cho vay là 2.045.500.000 đồng. Trong đó có 114 lượt cho vay có lãi suất trên 100%/1 năm, với tổng số tiền cho vay là 1.635.500.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính là 1.385144.428 đồng.



Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an ra quyết định khởi bị can đối với Lã Thị Tú, Trần Hữu Minh về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo Báo Công an TP HCM

(Dẫn nguồn NLĐO)