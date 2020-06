Bà Rịa - Vũng Tàu: Một nữ tổng giám đốc bất ngờ bỏ trốn

Trong quá trình điều tra, bà Huỳnh Thị Ngân Trang (Tổng Giám đốc Công ty Sao Vàng) có con nhỏ nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, bà này đã bỏ trốn khỏi địa phương.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, chỗ ở trước khi bở trốn tại quận 1, TP HCM) liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại số 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu). Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của 2 công ty trên.





Ảnh truy nã bà Huỳnh Thị Ngân Trang





Trước đó, năm 2018, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trang bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.



Đến tháng 4-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố thêm bị can Phạm Thị Thu Hà (thành viên HĐQT, cùng Quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng) cũng với tội danh trên.



Trong thời gian khách hàng tố cáo thì trùng hợp bà Trang thông báo đang mang bầu. Sau khi sinh con, bà Trang bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.



Tuy nhiên, đến tháng 3-2020, bà Trang đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.



Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Huỳnh Thị Ngân Trang để truy bắt, xét xử. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị truy tố Phạm Thu Hà.



Liên quan đến vụ án, Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh.



Sao Vàng liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, trong đó có Công ty CP dịch vụ SVS... Những công ty này thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.



Công ty Sao Vàng có trụ sở tại TP Vũng Tàu





Đánh vào lòng tham, Công ty Sao Vàng vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn như các dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Công ty tung đội ngũ nhân viên kinh doanh kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân bỏ tiền vào công ty và hưởng lãi suất "khủng" từ 1,7 đến 2%%/tháng. Có khách hàng gửi đến hơn chục tỉ đồng, còn số vài trăm triệu đến một vài tỉ là cả danh sách dài.



Trong những năm đầu, khách hàng nhận được lãi đầy đủ từ phía công ty, không quan tâm công ty mang tiền đi đầu tư những gì, lợi nhuận ra sao, có người cộng dồn lãi vào gốc tiếp tục gửi khi hợp đồng đã thanh lý. Đến tháng 5-2017, công ty đã không còn khả năng chi trả.



Được biết, từ khi có dấu hiệu "đổ nợ" (tháng 5-2017), những cổ đông còn lại đã ủy quyền để bà Huỳnh Thị Ngân Trang đứng ra điều hành, giải quyết công việc. Và sau đó, có sự trùng hợp là bà Trang thông tin đã mang thai và lấy lý do trên để trốn tránh khách hàng. Sau đó, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở của Công ty Sao Vàng tại TP Vũng Tàu và đến cơ quan CSĐT để yêu cầu điều tra vụ việc.



Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Sao Vàng và Công ty SVS thu tiền của khách hàng theo hợp đồng hợp tác đầu tư với chính sách chi trả lợi nhuận cao nhưng không thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận như cam kết với khách hàng.



Trước đó, đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỉ đồng.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)