Xuyên tạc Đảng và Nhà nước, tung tin giả lên Facebook, lĩnh 9 tháng tù

Bị cáo Mã Phùng Ngọc Phú tại tòa sáng 11-5 - Ảnh: NGỌC DIỄM



Ngày 11-5, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) mức án 9 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Theo đó, ngày 25-2-2020, Đội an ninh Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook "James Ng" có đăng tải bài viết với nội dung có người Việt Nam chết vì COVID-19, gây hoang mang dư luận.



Tiến hành kiểm tra, công an mời chủ tài khoản là Mã Phùng Ngọc Phú về làm việc và xác định Phú đã đăng tải hàng loạt bài viết trên Facebook cá nhân thể hiện nội dung không đúng sự thật về dịch COVID-19 tại Việt Nam để "câu like".



Bênh cạnh đó, từ tháng 1 đến tháng 2-2020, Phú còn đăng hàng loạt bài viết khác xuyên tạc, bôi nhọ các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tích cực bình luận, tương tác với các đối tượng xấu khác nhằm chống phá, lật đổ chính quyền.

Theo LAN NGỌC (TTO)