Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc: Bắt thêm 1 thành viên đoàn thanh tra

Trong quá trình điều tra vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ vào tháng 6-2019 tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt thêm 1 thành viên của đoàn.





Tối 20-5, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".





Trụ sở Bộ Xây dựng



Được biết, bà Liên là thành viên của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận hối lộ vào tháng 6-2019 tại huyện Vĩnh Tường.



Trước đó, tại kỳ họp 44 diễn ra đầu tháng 5-2020, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng với hình thức khiển trách.



Liên quan đến vụ án này, ngày 12-6-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng) và ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, Thanh tra Bộ Xây dựng). Bà Kim Anh là trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đang trong quá trình thanh tra tại Vĩnh Phúc.



Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cả hai người này có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về việc thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý xây dựng tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)