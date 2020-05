Truy bắt hai thanh niên dùng búa, xịt hơi cay cướp tiệm vàng táo tợn ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đang truy bắt hai thanh niên dùng bình xịt hơi cay, búa, mã tấu cướp tiệm vàng táo tợn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.





Hình ảnh hai thanh niên do camera ghi lại







Ngày 1-5, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt hai thanh niên cướp tiệm vàng táo tợn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 trưa 30-4, anh D. - chủ tiệm vàng K.P.D. trên đường Vĩnh Lộc (thuộc ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh - đang đứng bán hàng thì có hai thanh niên đeo khẩu trang che mặt (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến tiệm vàng.



Hai thanh niên này yêu cầu chủ tiệm vàng đổi tiền USD đang đựng trong một giỏ xách.



Lợi dụng anh D. hơ sở, hai thanh niên lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh D. khiến anh choáng váng. Tiếp đó, hai thanh niên dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày và lấy nhiều sợi dây chuyền vàng, trị giá ước tính vài trăm triệu đồng.



Trong lúc hai thanh niên đang lấy vàng, anh D. cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy hai thanh niên vội gom tài sản cướp được leo lên xe máy tẩu thoát và để lại một "bộ đồ nghề" gồm một cây búa bằng sắt, một giỏ xách bàng, hai bình xịt hơi cay và một mã tấu.



Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, trích xuất camera để điều tra vụ cướp.





Theo SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (TTO)