Tòa án tỉnh phải bồi thường 1,1 tỉ đồng cho gia đình người bị bắt oan

Ngày 27-5, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự. Nguyên đơn là vợ và hai con của ông Bùi Duy Hải - người từng bị oan.

Ông Bùi Mạnh Hòa - con trai ông Bùi Duy Hải - kiện đòi bồi thường oan sai cho cha - Ảnh: T.A.

Ông Bùi Duy Hải bị tạm giam 3 năm 7 tháng 5 ngày và tại ngoại 1 năm 7 tháng 15 ngày. Sau đó được tuyên là không phạm tội. Ông Bùi Duy Hải đã chết năm 1991, hai năm sau khi được tuyên là không phạm tội.

Vợ ông Hải là bà Đặng Thị Lý và các con là Bùi Mạnh Hòa, Bùi Thị Bích Hạnh là người thừa kế của ông Hải khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Bạc Liêu bồi thường số tiền 9,53 tỉ đồng.

Trong đó 792 triệu đồng thiệt hại do tài sản bị xâm hại và 2,41 tỉ đồng do thu nhập thực tế bị mất, 1,99 tỉ đồng thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm hại, 1,64 tỉ đồng tổn thất tinh thần trong thời gian bị tạm giam…

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Hải.

Cụ thể, tòa chấp nhận bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, thiệt hại do tổn thất tinh thần trong thời gian bị tạm giam và thời gian tại ngoại, tổn thất tinh thần cho vợ con ông Hải, chấp nhận chi phí thăm nuôi, chi phí ăn ở đi lại, soạn thảo đơn thư khiếu nại... tổng cộng 1,1 tỉ đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên TAND tỉnh Bạc Liêu phải đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định. Sau bản án sơ thẩm, ông Hòa kháng cáo, TAND tỉnh Bạc Liêu kháng cáo và VKSND tỉnh Bạc Liêu kháng nghị phần án phí.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận định tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các yêu cầu, tại tòa phúc thẩm các bên không có tình tiết hay cung cấp chứng cứ mới.

HĐXX phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Chấp nhận kháng cáo của TAND tỉnh Bạc Liêu và kháng nghị của VKSND tỉnh Bạc Liêu về phần án phí.

Theo đó, TAND tỉnh Bạc Liêu phải bồi thường 1,1 tỉ đồng cho các nguyên đơn, đồng thời đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định.