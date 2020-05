Rượu vào rồi giết người mâu thuẫn hồi 7 năm trước

Sẵn có hơi men, Lình lao vào đánh anh Minh khiến anh này tử vong tại chỗ.

Án mạng đơn giản từ mâu thuẫn ở quán karaoke

Ngày 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đắk Lắk cho biết vừa di lý đối tượng Lý Văn Lình (28 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm chết người do uống rượu say nhớ lại mâu thuẫn cũ.





Đối tượng Lình tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong





Trước đó, khuya 10.5, sau khi uống rượu cùng với một số người bạn tại nhà, Lình đi đến cây cầu trong thôn thì tiếp tục gặp một đám bạn đang uống bia nên ngồi chơi.



Lúc này có anh Nguyễn Công Minh (trú xã Ea KMút, huyện Ea Kar) chạy xe máy đi đến và dừng lại đây.



Thấy anh Minh, Lình nhận ra anh này có mâu thuẫn cách đây hơn 7 năm trước, sẵn có men rượu nên đến gây sự rồi lao vào đánh nhau.



Do bị mọi người can ngăn nên Lình càng bực tức chạy về nhà lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 30cm trở lại tìm Minh.



Trong lúc xẩy ra xô xát Lình dùng dao đâm 2 nhát vào người Minh làm Minh gục tại chỗ.



Minh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Được mọi người khuyên nên Lình đã ra đầu thú cùng con dao gây án.

