Phó hiệu trưởng ở Hòa Bình khai cách nhận 500 triệu 'chạy' điểm từ sĩ quan an ninh

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai đã nhận 500 triệu đồng từ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình để nâng điểm cho một số trường hợp con em trong ngành.





Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại phiên tòa - Ảnh Ngọc Hưng



Chiều 11.5, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 xảy ra tại Hòa Bình tiếp tục.



Chỉ nghĩ bị xử lý hành chính nếu bị phát hiện



Khai tại tòa, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (41 tuổi), nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, khai nhận trong khoảng thời gian 27 - 28.6.2018, Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đã đưa cho bị cáo tập danh sách tại phòng 503 khu vực chấm thi trắc nghiệm, trong đó có thông tin của thí sinh, để nâng điểm.



Ngoài ông Vinh, bị cáo Tuấn cũng khai đã nhận thông tin từ bạn bè, đồng nghiệp, người quen, như: nhận từ bị cáo Phùng Văn Thụ (54 tuổi), nguyên Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, 1 trường hợp; bị cáo Lê Thị Hồng (51 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, 8 trường hợp; bị cáo Hồ Chúc (45 tuổi), nguyên giáo viên Trường THPT Thanh Hà, 2 trường hợp; bị cáo Đào Ngọc Thuật (40 tuổi), nguyên giáo viên Trường THPT Mường Bi, 4 trường hợp; bị cáo Nguyễn Đức Hoàng (41 tuổi), nguyên Thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, 2 trường hợp; bị cáo Nguyễn Tân Hưng (41 tuổi), nguyên cán bộ Phòng Khảo thí, 1 trường hợp; bị cáo Khương Ngọc Chất (45 tuổi), nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình, 2 trường hợp.



Đối với các trường hợp nhận lời "nhờ giúp đỡ", bị cáo Tuấn cho biết, không có trường hợp nào nhận được hứa hẹn trả tiền, và nhiều trường hợp là nhận lời sửa điểm vì "quan hệ ngoại giao".



Bị cáo Tuấn thừa nhận, sau khi thực hiện việc sửa điểm cho các thí sinh thì nhận tiền từ 3 bị cáo Chất, Chúc và Thuật. Trong đó, bị cáo Chúc đưa 300 triệu đồng, Thuật đưa 250 triệu đồng và Chất đưa 500 triệu đồng. Số tiền 550 triệu đồng do các bị cáo Chúc và Thuật đưa, ông Tuấn đã nộp lại cơ quan điều tra; còn 500 triệu bị cáo Chất đưa, ông Tuấn vẫn đang nhờ vợ giữ.



Trả lời câu hỏi có biết việc nâng điểm là sai quy định, trái pháp luật không, ông Tuấn trả lời mặc dù biết không đúng quy định, song thực sự trong suy nghĩ bị cáo ở thời điểm đấy không nghiêm trọng đến mức độ thế này.



"Chỉ đơn thuần nghĩ sai quy chế thi và bị xử lý theo quy chế thi vi phạm hành chính thôi", bị cáo Tuấn khai tại tòa.



Theo bị cáo Tuấn, "lúc đó, xuất phát điểm trong suy nghĩ của bị cáo không có mục đích nâng điểm, cho đến sau khi đã có sự mở lời, ngỏ lời của anh Vinh, anh Chất nhờ bị cáo".





"Nếu cơ quan điều tra hỏi các cuộc điện thoại, thì chỉ nói là anh em trao đổi về hoa lan, hoa huệ thôi"













Đối với việc nhận tiền để sửa điểm từ bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình, ông Tuấn khai trong khoảng 28 - 30.6.2018, ông Chất có đến khu vực chấm thi trắc nghiệm trên danh nghĩa kiểm tra chấm thi để gặp mình nhờ nâng điểm cho thí sinh.



"Lúc đó, bị cáo đang làm việc tại phòng 504 khu vực chấm thi trắc nghiệm. Anh Chất vào phòng, bị cáo ngồi trên giường trao đổi. Anh Chất có nói, trong danh sách này của anh có 10 trường hợp, trong đó 8 trường hợp xin ý kiến của anh Vinh (Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình - phóng viên), 2 trường hợp thì em nhận giúp cho anh", bị cáo Tuấn khai.

Theo bị cáo Tuấn, ông Chất cũng nói với mình là "có một số trong hợp, đặc biệt là trong ngành, có nguyện vọng, nên em giúp đỡ cho anh".



Sau khi thực hiện việc nâng điểm, bị cáo Tuấn cho biết, ông Chất hẹn gặp mình trên đường, ngay cửa quán Ngon trên đường Trương Hán Siêu (TP.Hòa Bình). Tại đây, ông Chất đưa cho bị cáo Tuấn 1 bọc ni lông màu đen, về nhà giở ra mới biết số tiền là 500 triệu đồng.



Cũng theo ông Tuấn, bị cáo này đã gọi điện hỏi ông Chất tại sao đưa nhiều tiền như vậy và xin trả lại, nhưng sĩ quan an ninh khi đó nói “cứ cầm đã”.



Sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc, bị cáo Tuấn cho biết, tối 29.7.2018 có đến nhà ông Chất. Bị cáo Tuấn nói với ông Chất là tình hình có vẻ không ổn vì cơ quan điều tra không chỉ xử lý những "người tép riu", "làng nhàng", mà hỏi xoáy vào việc ai đứng sau, ai chỉ đạo.



"Anh Chất trao đổi lại là cứ bình tình, bọn anh đang cố gắng lo và nhắc bị cáo đừng khai ra mối quan hệ giữa mình và anh Chất. Nếu cơ quan điều tra hỏi các cuộc điện thoại thì chỉ nói là anh em trao đổi về hoa lan, hoa huệ thôi", bị cáo Tuấn khai.



Cũng theo lời khai của ông Tuấn, tối 30.7, bị cáo cùng Nguyễn Khắc Tuấn tìm đến nhà ông Nguyễn Quang Vinh. Sau khi biết nội dung làm việc của cơ quan điều tra với bị cáo Tuấn, ông Nguyễn Quang Vinh nói: "Bình tĩnh, ở ngoài các anh đang lo".



Trong vụ án, cơ quan tố tụng chỉ xác định bị cáo Chúc đưa cho ông Tuấn 300 triệu đồng là phạm tội đưa hối lộ; đối với trường hợp Đào Ngọc Thuật và Khương Ngọc Chất, cơ quan tố tụng khẳng định chưa có căn cứ xử lý về tội danh này.



Theo Lê Hiệp (thanhnien)