Phạt 14 năm tù đối tượng lừa chạy việc

Trong thời gian làm việc tại Thành đoàn Đà Nẵng, Đỗ Lê Vũ (1986, trú P. Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) “nổ” bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin việc ở những vị trí “hot” và xin căn hộ chung cư, lừa đảo nhiều nạn nhân chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng. Sáng 14-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Đỗ Lê Vũ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Theo cáo trạng, Đỗ Lê Vũ là chuyên viên Thành đoàn TP Đà Nẵng, từ năm 2014 đến năm 2018, Vũ lợi dụng danh nghĩa trong công việc, mặc dù không có khả năng xin việc làm nhưng Vũ đã đưa ra thông tin gian dối có quan hệ quen biết với nhiều người có địa vị ngoài xã hội nên có thể kết nối xin được việc vào các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, xin căn hộ chung cư... để chiếm đoạt tiền. Các ngành nghề mà Vũ hứa xin được hấp dẫn người có nhu cầu như: Công an, An ninh sân bay, Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường...



Cụ thể, tháng 4-2016, thông qua người bạn tên Nguyễn Thanh Ng. (1982, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nên anh Tr. biết Đỗ Lê Vũ. Qua trao đổi với Vũ, anh Tr. nhờ Vũ xin việc làm cho vợ là chị Dương Thị Thúy H. Vũ đồng ý xin cho chị H. vào làm việc tại Văn phòng Quốc hội tại Đà Nẵng với “tiền phí” là 300 triệu đồng. Tr. đưa trước cho Vũ 150 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền Vũ đã không xin việc cho chị H. và chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng.



Cũng trong thời gian này thông qua một người có sinh hoạt Đoàn thanh niên với Vũ nên đã giới thiệu chị Nguyễn Thị Tr. đến gặp Vũ để xin việc cho con. Qua trao đổi, Vũ đồng ý xin việc cho con gái chị Tr. vào làm tại Nhà khách Bộ Công an tại Đà Nẵng, với chi phí 500 triệu đồng. Ngày 2-1-2015 chị Tr. đã đưa cho Vũ số tiền 350 triệu đồng và Vũ hẹn chị Tr. sau một tuần sẽ có quyết định đi làm.



Sau khi nhận tiền xong Vũ không xin việc mà tiếp tục gian dối chiếm đoạt của chị Tr. thêm 150 triệu đồng. Khi nhận đủ tổng cộng 500 triệu đồng từ chị Tr., Vũ bắt đầu chiêu thức “hẹn”. Số tiền sau khi chiếm đoạt, Vũ tiêu xài cá nhân hết. Sau một thời gian chờ đợi, biết ăn phải “quả lừa” của Vũ nên chị Tr. đã làm đơn gửi đến Công an.



Với những “mánh khóe” tương tự, Vũ đã chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền lớn. Tổng số tiền Vũ chiếm đoạt của 17 nạn nhân gần 4 tỷ đồng. Với hành vi này, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Vũ 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.





Theo T.HOA (cadn)