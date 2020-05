Làm rõ vụ " xe chết" vẫn lưu hành

(GLO)- Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) đang xác minh làm rõ chủ phương tiện xe tải BKS 81L-5525 để xử lý theo quy định của pháp luật..





Trước đó, ngày 11-7-2019, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Ia Pa) đã kiểm tra hành chính xe tải BKS 81L-5525 khi đang lưu thông trên đường liên xã Ia Kdăm-Ia Broăi. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe này đang chở xăng dầu, tài xế cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định cũng như giấy tờ tùy thân. Tài xế khai nhận mình là Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) và lái xe thuê cho một công trình tại địa bàn xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Theo đó, Đội Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Chiếc xe tải đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn được lưu hành. Ảnh: Văn Ngọc





Qua xác minh, Công an huyện Ia Pa phát hiện chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng từ tháng 2-2016. Truy xuất nguồn gốc, xác định chiếc xe thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phúc Thịnh có địa chỉ tại phường Yên Thế, TP. Pleiku. Làm việc với Công ty TNHH Phúc Thịnh, đại diện đơn vị này cho biết: Từ trước năm 2009 đã mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Petrolimex-Chi nhánh tại Gia Lai (nay là Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai). Năm 2009, chiếc xe này gặp tai nạn rơi xuống vực trong quá trình di chuyển tại tỉnh Kon Tum. Sau đó, Công ty TNHH Phúc Thịnh và Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai đã thống nhất và thực hiện xong thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại tài sản cho Công ty TNHH Phúc Thịnh và Công ty Bảo hiểm PJICO đã nhận xe để xử lý. Đại diện Công ty TNHH Phúc Thịnh cũng cho biết: Thời điểm bị tai nạn, chiếc xe đã hư hỏng nặng. Do đó, Công ty đã nhận 170 triệu đồng từ phía bảo hiểm rồi giao xe, giấy tờ cho bên bảo hiểm mà không sửa chữa xe. Sau đó, đơn vị không còn liên quan đến chiếc xe.



Theo tìm hiểu của P.V, chiếc xe đã được chính Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai bán cho một gara ô tô tại TP. Pleiku. Ông L.T.S-chủ gara ô tô này-cho biết: “Năm 2009, ông Long (Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJICO) có chở chiếc xe ô tô trên trong tình trạng bị hư hỏng nặng phần đầu do tai nạn đến bán và hứa là sẽ nói nhân viên đưa giấy tờ xe đến sau. Tôi đưa tận tay cho ông Long 2.000 USD, sau đó nhiều lần hỏi giấy tờ xe nhưng nhân viên của ông Long cứ khất lần. Sau đó, tôi bán chiếc xe này cho một cửa hàng lạc xoong, rồi họ bán đâu đó xuống Bình Định tôi không biết”.



Để làm rõ việc chiếc xe nói trên tại sao vẫn được lưu hành, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã liên hệ với Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Long-Giám đốc Công ty-cho biết: “Phía bảo hiểm đã bồi thường và trả lại xe cho Công ty chứ chúng tôi không có quyền giữ xe. Còn hồ sơ cụ thể như thế nào hiện tại chưa thể cung cấp, chúng tôi sẽ thông tin sau”.



Liên quan đến vấn đề này, ngày 5-5, Công an huyện Ia Pa đã có công văn gửi Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai đề nghị xác định chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp với chiếc xe ô tô BKS 81L-5525 là tang vật vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đến ngày 27-5, Công an huyện Ia Pa vẫn chưa nhận được trả lời bằng văn bản của Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai.

VĂN NGỌC