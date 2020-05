Khởi tố, bắt tạm giam chấp hành viên chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Khi thu tiền đương sự, bị can Loan không viết biên lai theo quy định mà chỉ lập biên bản vụ việc. Sau đó, bị can không nộp số tiền này vào quỹ của chi cục mà chiếm đoạt để dùng vào mục đích cá nhân.



Bắt nhóm 9X chuyên làm giả giấy tờ để mở thẻ ngân hàng, chiếm đoạt tiền

Truy nã nữ khách lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng

UBND xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, nơi đọc quyết định khởi tố bị can Trần Thị Loan - Ảnh: MAI THỨC





Ngày 25-5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Trần Thị Loan, nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Theo Viện KSND tối cao, bị can Loan được phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn các xã Hàm Đức và Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc.



Vào ngày 3-1-2018, bị can mời vợ chồng ông C. đến trụ sở chi cục làm việc, đồng thời thu hơn 100 triệu đồng tiền án phí và phí thi hành án.



Khi thu tiền, bị can không viết biên lai theo quy định mà chỉ lập biên bản thu tiền, sau đó không nộp số tiền này vào quỹ của chi cục mà chiếm đoạt để dùng vào mục đích cá nhân.



Hiện vụ án đang được Cục Điều tra, Viện KSND tối cao phía Nam mở rộng điều tra các cá nhân có liên quan.



Theo ĐỨC TRONG (TTO)