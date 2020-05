Khởi tố, bắt giam vợ chồng Loan "cá" và đồng bọn

Vợ chồng Loan "cá" - Tuấn "cá" tạo vây cánh mở rộng địa bàn từ chợ này qua chợ khác, dùng vũ lực buộc tiểu thương phải đóng phí hàng tháng khiến mọi người khiếp sợ.





Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chiều 13-5 đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Lý Thị Loan (Loan "cá", SN 1981), Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Công Đại và Vũ Minh Tiến để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".





Tuấn "cá" bị bắt





Điều tra ban đầu cho thấy Loan cùng Nhung, Đại, Tiến tạo vây cánh, thế lực hoạt động tại chợ tạm Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; dùng vũ lực đe dọa các tiều thương, thu tiền bảo kê theo ngày hoặc tháng. Theo đó, nhiều tiểu thương phải nốp cho băng này từ 50.000 đồng/ngày hoặc từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.



Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá", SN 1977, chồng của Loan "cá") và Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn "Úc"), Đỗ Huy Hùng để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".





Loan "cá"





Do vợ chồng ly thân, Loan về hoạt động tại chợ tạm Thạnh Phú, còn Tuấn "cá" tiếp tục lộng hành tại chợ Hóa An, phường Hóa An, TP Biên Hòa mà hai người này chiếm lĩnh địa bàn trước đó. Tuấn giao cho Tuấn "Úc" và Hùng trực tiếp thu tiền của các tiểu thương với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/tháng.



Theo X.Hoàng (NLĐO)