Khi người đàn bà sang chảnh... săn mồi!

Trong vai một nữ doanh nhân thành đạt, nhiều tiền, nhiều quan hệ, Nguyễn Thị Hương có một “vỏ bọc” hoàn hảo, tạo dựng được niềm tin với nhiều người.





Tháng 3/2019, ông Nguyễn Hữu Th., (Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty TNHH Xây dựng và Thương mại TG) một doanh nhân thành đạt, có tiếng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tuyên Quang trình báo về việc, ông Th. đã chuyển khoản số tiền trên 260 tỉ đồng để mua 55% cổ phần của sân golf Tam Đảo (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) của Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo cho Nguyễn Thị Hương (SN 1982, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ATP, trụ sở tại tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội).



Biên bản thỏa thuận trị giá 230 tỉ đồng



Theo trình báo của ông Th thì ông quen biết bà Hương từ những mối quan hệ bạn bè, làm ăn. Theo ông Th., bà Hương là một doanh nhân thành đạt, đi xe sang, nhiều tiền, quan hệ rộng nên ông Th. tin tưởng. Trình báo tại Cơ quan điều tra, ông Th. đưa ra một biên bản thỏa thuận giữa ông Th. và bà Hương, đây là biên bản tiền đề cho hoạt động chuyển tiền sau này.



Theo đó, ngày 18/2/2019, ông Th. và Hương đã ký biên bản thỏa thuận về việc mua cổ phần sân golf Tam Đảo, với nội dung: Ông Th. giao cho Hương đại diện cho ông Th. làm việc với đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo để thỏa thuận mua lại 55% cổ phần của sân golf Tam Đảo, tương đương số tiền 230 tỉ đồng; thời gian thực hiện 60 ngày, kể từ ngày ký biên bản thỏa thuận.



Ông Th. phải thanh toán cho Hương số tiền 30 tỉ đồng, tiền công môi giới, phải tạm ứng trước cho Hương 15 tỉ đồng ngay sau khi ký biên bản thỏa thuận; số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi Hương hoàn thành các thủ tục mua bán, sang tên cổ phần cho ông Th., cấp giấy chứng nhận cổ phần sân golf Tam Đảo của Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo cho ông Th. Hương được hưởng 4% cổ phần trong số 55% cổ phần do ông Th. bỏ tiền ra mua. Sau khi biên bản thỏa thuận được ký, ông Th. đã bảo vợ là Trịnh Thị G. và con trai là Nguyễn Hữu T. chuyển số tiền 15 tỉ đồng cho Hương.



Nhận được tin tố giác, xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, chưa từng xảy ra trên địa bàn, làm xôn xao dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng xác lập chuyên án để tập trung điều tra.



“Quái chiêu” giả mạo của nữ doanh nhân



Trong vòng 48 giờ sau khi tiếp nhận tin tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương và ra lệnh khởi tố, bắt giam đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng phải đấu tranh suốt 3 tháng, “nữ doanh nhân” này mới nhận tội, còn trước đó cứ một mực quanh co, chối tội hoặc chỉ khai báo nhỏ giọt.



Theo lời khai của ông Th. sở dĩ ông bị lừa một số tiền rất lớn như vậy là vì đối tượng Hương có thủ đoạn lừa đảo cực kỳ tinh vi. Ngoài việc ông Th. quen Hương qua bạn bè, “doanh nhân” này đi đâu cũng khoe khoang có quan hệ rộng với nhiều lãnh đạo cấp cao, khoe ảnh chụp làm bằng chứng. Điều khiến nạn nhân “sập bẫy” chính là 11 văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty HUD đóng dấu đỏ mà Hương gửi cho ông Th.



Theo đó, từ sau khi ký biên bản thỏa thuận (18-2-2019) đến ngày 21/3/2019, Nguyễn Thị Hương đã gửi cho ông Th. 11 văn bản có nội dung giả mạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD về việc thoái nốt 55% vốn còn lại của sân gofl Tam Đảo, làm cho ông Th. và các thành viên trong gia đình ông tưởng là thật và đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của Hương.



Trong đó, có văn bản xác nhận việc Tổng Công ty HUD gửi Bộ Tài chính, nội dung: Tổng Công ty HUD xin ý kiến chỉ đạo của của Bộ Tài chính về phương án xử lý nghĩa vụ tài chính của hai nhà đầu tư chiến lược tại sân golf Tam Đảo. Các cổ đông đăng ký mua cổ phần của sân golf Tam Đảo đã hoàn thành các thủ tục nộp tiền vào tài khoản theo quy định... Bà Nguyễn Thị Hương đăng ký mua 20% cổ phần, ông Nguyễn Hữu Th. đăng ký mua số cổ phần là 35%. Văn bản được ký giả chữ ký mang tên ông Đỗ Hoài Đông, Tổng Giám đốc và đóng dấu giả Tổng Công ty HUD.



Tiếp đó, văn bản ngày 15/3/2019, mang tên Bộ Tài chính gửi Tổng Công ty HUD với nội dung: Bộ Tài chính nhận được công văn của Tổng Công ty HUD đề xuất phương án vốn của các nhà đầu tư tại sân golf Tam Đảo. Bộ Tài Chính có ý kiến như sau: Yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Tổng Công ty HUD, số tài khoản 110002685781 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Quang Minh, Hà Nội, Tổng Công ty HUD chịu trách nhiệm phong tỏa tiền của các nhà đầu tư tại tài khoản của mình, có văn bản báo cáo Bộ Tài chính...", ký giả chữ ký mang tên ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng và đóng dấu giả Bộ Tài chính...



Kèm theo đó là nhiều văn bản khác, đặc biệt, có nội dung văn bản của Tổng Công ty HUD về việc đăng tin việc mua bán chuyển nhượng cổ phần sân gofl Tam Đảo cho ông Th., trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Hương còn ranh mãnh chỉ gửi các văn bản này qua mail, không đưa trực tiếp cho ông Th. Tin theo nội dung những văn bản trên, ông Th. đã chuyển cho Hương 260 tỉ đồng. Đồng thời còn nhờ người chuyển đến tay Hương 500 triệu đồng để “thưởng” cho Hương và chiếc điện thoại Vertu vì “có công” trong thương vụ này.



Tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang xác định, Nguyễn Thị Hương đã sử dụng con dấu giả và làm giả 11 văn bản có nội dung giả mạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD về việc thoái nốt 55% vốn còn lại của sân golf Tam Đảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Th. với tổng số tiền 260,5 tỉ đồng.





Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra.







Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chưa ban hành bất cứ văn bản nào liên quan đến việc thoái vốn. Đồng thời công ty không phát hành công văn về việc thực hiện đấu thầu để bán sân golf Tam Đảo. Bà Nguyễn Thị Hương chưa bao giờ gặp gỡ, trao đổi và làm bất cứ việc gì với công ty.



Theo các điều tra viên, Hương khai nhận đã bỏ ra số tiền 30 triệu đồng để mua 3 con dấu mang tên Bộ Xây Dựng; Bộ Tài chính và Tổng Công ty HUD từ một người không biết tên để làm giả các văn bản trên. Mặc dù những văn bản giả mạo mà Hương dùng rất giống thật, được đóng dấu đỏ hẳn hoi nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra nội dung văn bản khá “ngây ngô”, không phải là văn bản của một cơ quan hành chính nhà nước...



Đặc biệt nữ “doanh nhân” còn dùng các “chiêu thức” để qua mặt cán bộ nhân viên của Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Quang Minh để lập một tài khoản mang tên Tổng Công ty HUD và lừa ông Th. chuyển tiền vào. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời phong tỏa số tiền trên 22,1 tỉ đồng trong tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương và số tiền gần 178 tỉ đồng trong tài khoản mang danh Tổng Công ty HUD do Hương mở tại một ngân hàng.



Vẫn còn nạn nhân?



Theo lời khai của Hương, sau khi nhận được số tiền hơn 260 tỉ đồng của ông Th., Nguyễn Thị Hương không chuyển tiền cho ai để thực hiện hợp đồng đã ký kết với ông Th. mà chuyển khoảng 60 tỉ đồng đến 219 tài khoản mở tại nhiều ngân hàng trên cả nước để trả nợ cho nhiều người và chi tiêu cá nhân.



Đặc biệt, theo lời khai của Hương, nữ “doanh nhân” này đã sử dụng số tiền trên để xây dựng ngôi nhà 7 tầng tại thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hương còn mạnh tay chi số tiền gần 10,3 tỉ đồng mua xe ô tô Lexus 570 để sử dụng. Tiếp đó, Hương đặt mua cùng một lúc 3 căn hộ của Công ty TNHH Phát triển THT, đặt cọc mua 1 căn hộ chung cư N01T5, Lạc Hồng, Lotus khu chung cư ngoại giao đoàn.



Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy thu được số tiền trên 235,4 tỉ đồng (đạt 89%) mà Hương chiếm đoạt, trả lại cho bị hại. Tổng cộng số tiền đã thu hồi được là 230 tỉ đồng giao cho ông Nguyễn Hữu Th., được tính là Hương đã khắc phục hậu quả trả cho ông Th.



Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được đơn của ông Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1981, TP. Hồ Chí Minh) tố giác Hương lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nghĩa số tiền là 2 tỉ đồng, thông qua việc xin cho ông Nghĩa vào làm việc tại UBND TP. Hồ Chí Minh. Đơn của ông Vũ Dũng (SN 1974, Hà Nội), tố giác Hương lừa đảo chiếm đoạt của ông Dũng số tiền 6 tỉ đồng, thông qua việc mua bán mảnh đất tại khu Cầu Đôi, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



Đơn của ông Hoàng Trọng Tuấn, (SN 1979, Hà Nội) tố giác bị can Hương lừa đảo chiếm đoạt của ông Tuấn số tiền 1,25 tỉ đồng thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng một lô đất tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang chuyển đơn tố giác về tội phạm tới các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định pháp luật.



Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khởi tố, bắt giam đối tượng Triệu Kim Tính (SN 1973, ở Phú Thọ). Triệu Kim Tính là người trực tiếp giúp cho Hương soạn thảo những văn bản giả của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Công ty HUD và dùng những con dấu, tài liệu giả của Tổng Công ty HUD để mở tài khoản mang danh đơn vị này tại ngân hàng.







Nguyễn Thị Hương bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Triệu Kim Tính bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.





