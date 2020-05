Kế hoạch tỉ mỉ của 1 nhân viên lén "thay mặt sếp"!

Không những giả chữ kí lãnh đạo hòng chiếm đoạt tiền công ty, nhân viên kế toán còn giúp thủ quỹ làm giả giấy tờ hợp thức hóa nhiều khoản tiền thâm hụt.

Ngày 8-5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đăng Linh (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".



Theo cáo trạng, năm 2011, Công ty CP Thương mại Hàng không Miền Nam (Công ty SATCO) nhận Hồ Đăng Linh vào làm nhân viên kế toán thanh toán, công nợ tại công ty. Linh có trách nhiệm tổng hợp tình hình bán hàng, thu hồi nợ, thanh toán các khoản phải trả; phối hợp với bộ phận khác tổ chức thu hồi và xử lý công nợ…



Ngoài ra, lãnh đạo công ty và phòng kế toán giới thiệu Linh đến ngân hàng giao dịch liên quan đến hai tài khoản công ty tại Ngân hàng BIDV và Vietcombank. Linh nhận ủy quyền quản lý, giao dịch hai tài khoản nêu trên.





Bị cáo Hồ Đăng Linh lãnh 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản"





Đến năm 2017, lợi dụng nhiệm vụ do lãnh đạo giao phó, Linh giả chữ kí giám đốc và kế toán trưởng công ty trên 9 giấy rút tiền mặt. Từ đó, Linh đến ngân hàng làm trót lọt thủ tục rút từ tài khoản công ty gần 2,2 tỉ đồng. Linh chiếm đoạt, chi xài cá nhân toàn bộ số tiền trên.



Thấy cách giả chữ ký "đơn giản mà hiểu quả", Linh tiếp tục thay giám đốc và kế toán kí tên vào ủy nhiệm chi, chuyển 1 tỉ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân mang tên một người phụ nữ.



Tòa án xác định Hồ Đăng Linh chiếm đoạt của SATCO tổng cộng gần 3,2 tỉ đồng.



Ngoài ra, doanh nghiệp còn tố giác từ 2016-2017, Linh làm giả 22 giấy nộp tiền mặt vào tài khoản doanh nghiệp mở tài Ngân hàng BIDV. Nhờ vậy, Linh "bỏ túi" hơn 5 tỉ đồng.



Đối với nội dung tố giác trên, Linh khai rằng Linh làm giả giấy nộp tiền mặt theo yêu cầu từ thủ quỹ công ty, chứ không chiếm đoạt tiền. Vì có mối quan hệ thân thiết nên Linh giúp người này làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa một số khoản tiền thâm hụt trong quỹ. Mặt khác, Công ty SATCO chưa cung cấp chứng từ, tài liệu xác định thực tế việc công ty có mất tiền hay không. Vì thế, cơ quan điều tra cần thêm thời gian tiến hành điều tra, xác minh. Do thời hạn điều tra đã hết và xét thấy việc giải quyết nội dung tố giác là độc lập, không ảnh hưởng đến việc truy tố, xét xử vụ án; nên cơ quan công an tách nội dung doanh nghiệp tố giác thành vụ việc mới để tiếp tục làm rõ.

Theo Di Lâm (NLĐO)