Kbang: Khởi tố đối tượng khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 12-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Văn Mười (SN 1977, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Đặng Xuân Mẫn (SN 1998, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) và Hồ Tiến Dũng (SN 1970, trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Cùng với đó, đơn vị này đã ra quyết định bắt tạm giam Mười, Dũng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mẫn.

Các đối tượng Dũng, Mẫn, Mười (từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ngày 19-1-2020, tại lô 7, khoảnh 6, tiểu khu 136 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý (địa giới hành chính thuộc xã Lơ Ku), lực lượng chức năng huyện Kbang đã phát hiện 2 cây gỗ lớn bị khai thác trái phép gồm: 1 cây bằng lăng khối lượng 10,316 m3 và 1 cây đa khối lượng 3,246 m3. Quá trình điều tra xác định, 3 đối tượng trên đã thực hiên hành vi khai thác trái phép.