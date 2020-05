Hai băng nhóm hỗn chiến ở Quy Nhơn: Hơn 30 người tham gia chém nhau

Công an tỉnh Bình Định đã xác định danh sách hơn 30 thanh niên tham gia hỗn chiến tại TP.Quy Nhơn khiến 1 người chết, hiện đã bắt giữ khẩn cấp 1 người để phục vụ điều tra.





Kinh hoàng cảnh chém nhau, một thanh niên rớt cánh tay rồi tử vong





Hung khí 2 nhóm dùng hỗn chiến bị công an thu giữ. ẢNH: HOÀNG TRỌNG







Chiều 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự sát (PC 02) Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này xác định được nguyên nhân và danh sách 2 băng nhóm thanh niên hỗn chiến ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) khiến 1 người chết.



Theo đó, nhóm thứ nhất (còn gọi là nhóm Nhà Đèn, ở P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn) do Lê Minh Hòa cầm đầu, có khoảng 16 - 18 thanh niên tham gia. Nhóm thứ 2 ở P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia.





Công an xác định danh sách 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến - ẢNH CHỤP TỪ CLIP







Hiện có 4 thanh niên liên quan đến vụ việc đã ra đầu thú. Cơ quan điều tra cũng bắt khẩn cấp 1 đối tượng, làm việc với một số người liên quan và kêu gọi các thanh niên trong vụ hỗn chiến (đã bỏ trốn) ra đầu thú. Công an tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại hiện trường, 1 khẩu súng và nhiều loại hung khí mà 2 nhóm đã dùng chém nhau.



Dùng kiếm, phảng, mác và súng để "nói chuyện"



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.5, Lê Văn Khánh (thuộc nhóm Nhà Đèn) lên P.Đống Đa để mua cỏ Mỹ về hút. Khi Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền thì bị Hiền chặn lại đánh.



Tối cùng ngày, Lê Minh Hòa phát hiện vết thương trên tay Khánh nên Khánh kể lại việc bị đánh. Tối 15.5, Hòa dẫn theo 5 người (trong đó có Lê Văn Khánh) lên nhà Huỳnh Văn Hiền để đánh trả.

Hậu quả, Hiền bị thương nên phải đi bệnh viện cấp cứu.



Cũng trong tối 15.5, em trai Hiền là Huỳnh Văn Hậu vào bệnh viện thăm anh trai thì được nghe kể lại sự việc. Ngay sau đó, Hậu điện cho Hòa để “nói chuyện” và 2 bên hẹn nhau “quyết chiến”.



Lê Minh Hòa đã tụ tập nhóm Nhà Đèn tại hẻm 61 đường Phan Bội Châu (P.Lê Lợi), chuẩn bị kiếm, mác…



Nhóm của Hậu cũng chuẩn bị nhiều hung khí rồi dẫn nhau đến điểm hẹn tại khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh (ngã tư Trần Quý Cáp – Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn).







Một thanh niên bị chém gục tại hiện trường - ẢNH: CHỤP TỪ CLIP





Khoảng 0 giờ ngày 16.5, khi nhóm của Hậu đến ngã tư nói trên thì nhóm Hòa phát hiện, cầm dao, mác… xông tới. Một người trong nhóm của Hậu nổ súng uy hiếp nhưng không trúng người. Lúc này, một thanh niên bên nhóm Nhà Đèn hô xông lên và cả nhóm cầm hung khí ào lên. Nhóm của Hậu phải rút chạy.



Một thanh niên bên nhóm của Hậu là L.Đ.Đ (27 tuổi, ở P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn) bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân, lưng… và bị đứt lìa 1/3 cẳng tay phải.



Sau khi 2 nhóm tham gia hỗn chiến rời đi, L.Đ.Đ bị bỏ lại tại hiện trường và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.



Theo Hoàng Trọng (thanhnien)