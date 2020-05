Dùng giấy tờ của người chết để vay tiền, "siêu lừa" lãnh án

(GLO)- Ngày 11-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Hùng (SN 1991 trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là 36 tháng tù.

Hùng đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, Hùng có người anh vợ là anh Trương Minh Hoàng đã mất từ năm 2015. Bà Trần Thị Chanh là mẹ của anh Hoàng đã để giấy Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy phép lái xe của anh Hoàng lên trên bàn thờ. Ngày 3-1-2018, Hùng đã lấy trộm 2 giấy tờ trên mang đến cửa hàng chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động tại số 47 đường Trần Phú, TP. Pleiku mua 1 chiếc điện thoại Iphone X trị giá 29,9 triệu đồng. Hùng trả trước cho cửa hàng 14,995 triệu đồng tiền mặt và làm hồ sơ vay trả góp của Công ty Home Credit số tiền 15,596 triệu đồng để trả hết số tiền mua điện thoại. Hùng đã dùng giấy tờ trộm được trên bàn thờ để làm hồ sơ vay và khai mình là Trương Minh Hoàng để đứng tên vay tiền. Sau khi hoàn tất, Hùng đem chiếc điện thoại trên đi bán lại được 23 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Đến tháng 6-2018, Hùng đến nhà người bạn là anh Trần Văn Duy ở thôn Mooc Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chơi. Thấy anh Duy vắng nhà, Hùng đã lục lọi trong nhà lấy đi 1 CMND và 1 sổ hộ khẩu đứng tên anh Duy. Hùng đã cắt ảnh của mình rồi dán vào phần hình ảnh trong CMND của anh Duy. Ngày 14-6-2018, Hùng đến cửa hàng Viettel tại số 1 đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku mua chiếc điện thoại Iphone X với giá 29,99 triệu đồng. Hùng trả trước số tiền 11,996 triệu đồng và dùng giấy tờ trộm được tại nhà anh Duy để làm hợp đồng vay trả góp hàng tháng số tiền 18,721 triệu đồng từ Công ty Home Credit để trả cho cửa hàng Viettel. Chiếc điện thoại này Hùng lại mang bán cho người khác lấy 20 triệu đồng.

Tháng 5-2019, Hùng vào làm bảo vệ cho 1 công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây đối tượng quen với 1 người bạn là anh Nguyễn Thành Tâm (trú tại phường 1, quận Phú Nhuận, TP. HCM). Ngày 13-5-2019, Hùng mượn anh Tâm chiếc xe máy Honda Winner BKS 78E1-405.80 để đi làm nhưng thực tế Hùng mang đi cầm cố lấy 10 triệu đồng để tiêu xài rồi bỏ trốn.

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền Hùng đã chiếm đoạt trong 3 vụ việc nói trên là 59,317 triệu đồng. Các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Hùng đến cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc với Hùng. Đến ngày 7-8-2019, đối tượng bị Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đây.