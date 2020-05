Đột nhập nhà bạn phá két, "cuỗm" hơn 200 triệu đồng về tiêu xài

Thiếu tiền tiêu xài, Huy rủ Cùng đột nhập vào nhà người bạn rồi phá két sắt lấy trộm hơn 200 triệu đồng về tiêu xài cá nhân.





Chủ nhà đi vắng, đạo chích đột nhập phá két sắt lấy trộm hơn 9 tỉ đồng

Cán bộ xã dẫn trộm vào cơ quan phá két sắt để lấy tiền trả nợ



Ngày 28/5, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai đối tượng Hoàng Danh Huy và Trương Đăng Cung (cùng trú tại Yên Thành) để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Trước đó, ngày 22/5, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo của bà Bùi Thị Hòa (SN 1973), trú tại xóm Nam Phương Sơn, xã Xuân Thành) về việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy trộm hơn 220 triệu đồng cùng một số tài sản có giá trị khác.





Tang vật vụ án.



Công an sau đó đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát, công an phát hiện đối tượng Hoàng Danh Huy (SN 1993, trú tại xóm 1, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc. Ngoài ra, Huy cũng là đối tượng từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ít có mặt tại địa phương.



Sau thời điểm xảy ra vụ trộm cắp tại nhà bà Hòa, Huy đã rời khỏi địa phương và sắm một chiếc xe máy mới.



Sau khi phân tích, đánh giá các tài liệu, Ban chuyên án có đủ cơ sở để khẳng định, Hoàng Danh Huy chính là nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tại gia đình bà Hòa.



Khoảng 19h30 phút cùng ngày (22/5), tại Bệnh viện Phổi Nghệ An, Công an huyện Yên Thành đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Hoàng Danh Huy khi hắn đang chăm sóc người thân tại đây.





2 đối tượng Huy và Cung.





Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hoàng Danh Huy đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai báo thêm đồng phạm là Trương Đăng Cung (SN 1977, trú tại xóm Thọ Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành). Đối tượng Trương Đăng Cung cũng bị bắt ngay sau đó.



Tại công an, Huy khai, trước đó có quen biết với anh Thái Hữu Cảnh Quang là con trai của bà Bùi Thị Hòa. Nhiều lần Huy đến nhà anh Quang chơi.



Huy sau đó bàn bạc và rủ Cung đột nhập vào nhà bà Hòa trộm tài sản. Huy chia cho Cung 21 triệu đồng, chôn 100 triệu đồng phía sau vườn nhà, số còn lại hắn mua một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu YAMAHA Exciter 150 hơn 28 triệu đồng và để một phần tiêu dùng cá nhân. Riêng chiếc điện thoại di động IPhone 5S và chiếc đồng hồ, Huy đưa đi cất giấu ở một động hoang trên núi thuộc địa bàn xã Trung Thành cách nhà khá xa, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra.



Công an huyện Yên Thành hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.





https://danviet.vn/dot-nhap-nha-ban-pha-ket-cuom-hon-200-trieu-dong-ve-tieu-xai-20200529090223451.htm



Theo Nguyễn Duy (Dân Việt)