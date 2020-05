Đồng Nai: Triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô lớn vùng giáp ranh

Trong thời gian dài, các tụ điểm đánh bạc quy mô khủng tại vùng giáp ranh giữa các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng luôn gây khó khăn cho việc truy bắt của lực lượng công an. Tại đây, các đối tượng cờ bạc thường tổ chức chơi lớn đến hàng trăm triệu đồng với số lượng cả trăm người tham gia. Trước thực trạng trên, công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để triệt phá, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của khu vực.





Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc khủng tại xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hà Anh Chiến





Bắt chiếu bạc với hơn 140 “con bạc” trong rừng điều



Tại khu vực xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận lâu nay được giới cờ bạc biết đến là “bãi đáp” khá an toàn cho việc sát phạt cờ bạc. Đây là khu vực địa hình phức tạp, đồi núi trồng điều ít người qua lại, cây cối um tùm nên khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng có thể dễ dàng bỏ chạy qua lại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, lẩn trốn vào các khu vực có cây cối rậm rạp.



Qua trinh sát nhiều ngày, đầu tháng 5.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bắt tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khiến các đối tượng chạy tán loạn. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp bao vây chốt chặn khống chế được 140 đối tượng. Tại hiện trường lực lượng công an Đồng Nai đã thu giữ 370 triệu đồng tại chiếu bạc cùng nhiều phương tiện ôtô, môtô và nhiều tang vật khác.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, tụ điểm này đã được hình thành trong thời gian khá dài. Để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng luôn thay đổi địa điểm khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng nên Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để đấu tranh.



Một cán bộ điều tra chuyên án cũng cho biết, để triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn này, lực lượng công an phải trải qua thời gian dài theo dõi và thức trắng nhiều đêm giữa rừng sâu để lần từng bước di chuyển của các đối tượng từ nhiều hướng về tụ tập. Trong đó có khoảng 20 đối tượng đứng ra tổ chức chuyên thuê xe ôm làm phương tiện di chuyển tới địa điểm đã được hẹn trước. Sau đó chúng còn cắt cử nhiều đối tượng cảnh giới ở nhiều khu vực nhằm theo dõi sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và không quản ngại khó khăn, chuyên án đã được công an tỉnh khám phá thành công góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và các tỉnh giáp ranh Bình Thuận, Lâm Đồng.



Triệt xóa hơn 110 tụ điểm đánh bạc trong gần 2 tháng



Mặc dù Công an Đồng Nai đã triệt phá được nhiều tụ điểm cờ bạc, tuy nhiên hiện nay tệ nạn đánh bạc vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do chế tài xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe.



Để tiếp tục tạo được sự chuyển biến và thay đổi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, ngay từ đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp đầu năm 2020, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương phải chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc. Nơi nào để tình hình an ninh trật tự phức tạp nhưng không có biện pháp đấu tranh, triệt phá thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công an tỉnh.



Do đó, chỉ trong khoảng 2 tháng gần đây, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã tập trung phát hiện, xử lý cả trăm vụ đánh bạc, bắt hàng trăm đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc, đặc biệt là các vụ đánh bạc quy mô lớn tại khu vực giáp ranh. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ ngày 15.3 đến ngày 5.5, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá hơn 110 tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; bắt xử lý hơn 800 đối tượng liên quan; thu giữ số tiền gần 2 tỉ đồng, 18 xe ôtô, gần 250 xe máy, hơn 200 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan. Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã khởi tố hơn 40 vụ án, gần 240 bị can về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; xử lý hành chính gần 100 đối tượng với số tiền hơn 140 triệu đồng.



Tại địa bàn huyện Xuân Lộc, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, công an huyện Xuân Lộc cũng đã triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ được 24 vụ, với hơn 140 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, đã khởi tố 13 vụ, với gần 90 bị can; số vụ và đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc, ở vùng nông thôn vào dịp lễ, Tết nhiều người vẫn mang suy nghĩ đánh bạc, cờ cho vui, nhưng không biết được hậu quả dễ dẫn đến tội phạm như: Trộm cắp, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích. Do vậy, để ngăn chặn tệ nạn này, Công an huyện đã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, triệt phá các tụ điểm có nghi vấn, nhất là vùng giáp ranh, không để tồn tại tụ điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn. Đồng thời khuyến cáo mọi người dân từ bỏ cờ bạc dưới mọi hình thức. Các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần đề cao vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống tệ nạn này.

https://laodong.vn/phap-luat/dong-nai-triet-pha-nhieu-tu-diem-danh-bac-quy-mo-lon-vung-giap-ranh-807646.ldo



Theo HÀ ANH CHIẾN (LĐO)