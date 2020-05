Đối tượng nguy hiểm đặc biệt Trần Hữu Trung bị lật mặt và sa lưới thế nào?

Trong lúc rốn truy nã, Trần Hữu Trung sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh nhưng ngay cả người đàn bà vẫn hằng ngày chung chăn chung gối cũng không biết tên tuổi và địa chỉ thật của gã...

Kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm người Trung Quốc vừa sa lưới là ai?

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Che giấu tội phạm”, đồng thời tiến hành khởi tố bị can với 3 đối tượng gồm Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Chu Đức Chính (17 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Che giấu tội phạm”.



Trước đó, ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 24-4, Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Đức Chính và Giáp Ngọc Ninh để làm rõ hành vi “Che giấu tội phạm”.



Quá trình điều tra vụ án là hành trình gian nan, thể hiện bản lĩnh của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình phá án.



Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng Trần Hữu Trung (mũ đen) tìm tang vật vụ án.





Đang trốn truy nã, lại cướp ngân hàng



Dạt nhà trốn truy nã, Trần Hữu Trung sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh nhưng ngay cả người đàn bà vẫn hằng ngày chung chăn chung gối cũng không biết tên tuổi và địa chỉ thật của gã... Cuộc sống trốn nã chui lủi cộng với việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, Trung rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, gã thường xuyên bị các đối tượng xã hội thúc ép, đòi tiền... Đói ăn vụng, túng làm liều, Trung đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng.



Nhiều đêm không ngủ, đối tượng xây dựng kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị công cụ, phương tiện để gây án. Ngoài biển kiểm soát của chiếc xe máy là tang vật của vụ trộm cắp tài sản trước đó, gã còn chuẩn bị khẩu trang, một khẩu súng quân dụng K59 và lên kế hoạch tẩu thoát ngay cả khi vụ cướp không thành. 13h21’ ngày 20-4, Trung từ nơi ở tại Bắc Ninh điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, đeo BKS 29-L1 469.22 và mang theo khẩu súng K59 rời khỏi nhà với mục đích tìm ngân hàng có sơ hở để cướp tài sản.



Đối tượng đi xe máy qua các khu vực thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) rồi theo quốc lộ 3 di chuyển về hướng huyện Sóc Sơn, Hà Nội sang Bắc Giang. Khoảng 14h30, hắn đến thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.



Ngoài việc đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, đối tượng còn thay BKS 29-L1 469.22 bằng BKS 11-B1 214.47. Sau đó, đối tượng để xe máy trên vỉa hè rồi đi bộ vào ngân hàng như một khách hàng đến giao dịch. Sau khi vào bên trong, gã sử dụng súng uy hiếp (bắn 2 lần), yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa 900 triệu đồng... nhưng bất thành. Ngay sau đó, Trung đã điều khiển xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 3 lên Thái Nguyên.



Vào thời điểm vụ cướp manh động liều lĩnh xảy ra, Công an TP Hà Nội đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là những loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh... Vì thế, sau khi nhận thông tin về vụ cướp tài sản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.



Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin, các trinh sát của Phòng CSHS, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường; thu thập lời khai của người bị hại và các nhân chứng. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án.





Tang vật vụ án.



Qua kiểm tra BKS xe máy 11-B1 214.47, Cơ quan công an xác định đây là biển số xe tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 tại thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh). Quá trình lẩn trốn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích như thay đổi quần áo, diện mạo khác với đặc điểm nhận dạng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thu được từ các camera và các thông tin do nhân chứng cung cấp trước đó.





Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP, thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp xuống hiện trường, địa bàn để chỉ đạo các lực lượng điều tra. Công an TP đã báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo Cục CSHS và công an các tỉnh liên quan phối hợp với mục tiêu truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân.



Ngay trong đêm 20-4, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động CSHS, cảnh sát cơ động, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp truy bắt đối tượng theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn. Cùng vào thời điểm này, Công an TP Hà Nội đã tung các cánh quân rà soát. Tối 21-4, Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tại khu vực cống nước phía sau khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 cặp vải dù màu đen, bên trong có nhiều vật dụng, gồm 1 chiếc BKS 11-B1 214.47; 1 mũ lưỡi trai có chữ Gucci; 1 khẩu trang y tế; 1 đôi găng tay cao su y tế, 1 kính râm màu đen; 1 viên đạn K59 màu vàng; 1 chìa khóa xe máy Honda và nhiều vật dụng cá nhân khác... là công cụ và phương tiện đối tượng sử dụng để gây ra vụ cướp ngân hàng manh động và liều lĩnh.



Từ các căn cứ thu thập được, ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra. Quá trình rà soát, với sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ của Công an Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đến 23h ngày 23-4, đã phát hiện vị trí cất giấu chiếc xe Yamaha Sirius, đối tượng cướp ngân hàng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời triệu tập đối tượng Chu Đức Chính (SN 2003, ở thôn Ngọc Ninh, xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang), người cất giấu chiếc xe máy Yamaha Sirius đến trụ sở để làm việc. Đây chính là manh mối quan trọng để điều tra, làm rõ vụ án.



Quá trình đấu tranh với Chính, Cơ quan công an tiếp tục triệu tập đối tượng Giáp Ngọc Ninh, là đối tượng sử dụng xe máy chở đối tượng gây án từ khu công nghiệp Hòa Phú để bỏ trốn. Ninh là đối tượng từng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn khai báo, nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan công an. Nhưng, với chứng cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ được hành vi phạm tội của Ninh. Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Đức Chính, Giáp Ngọc Ninh về hành vi che giấu tội phạm.



Quá trình rà soát, kết hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 1 ngày sau đó (ngày 25-4), Công an TP Hà Nội đã xác định đối tượng gây án là Trần Hữu Trung, từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” năm 2009, TAND TP Uông Bí xử 18 tháng tù treo; hiện đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 12 ngày 22-4-2016 của Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí về tội “Cố ý gây thương tích”. Song, vào thời điểm đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương...



Qua trao đổi thông tin và được sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, Cơ quan công an đã phát hiện và nắm chắc các quan hệ của Trung, nhất là tại khu vực tỉnh Quảng Ninh; dựng được toàn bộ các mối quan hệ của anh ta và thông qua đó tác động, vận động Trung đến Cơ quan công an đầu thú. Biết không thể trốn chạy; các con đường đều bị công an phong tỏa, Trung đã xin ra đầu thú và được hướng dẫn đến Cơ quan công an gần nhất. 1h ngày 26-4, Trung đến Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.





Các đối tượng liên quan đến vụ án cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.







Hành trình truy tìm khẩu súng gây án



Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình phá án, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: Bắt đối tượng đã khó, đấu tranh còn khó hơn nhiều. Khi ra đầu thú, Trung biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện nhưng gã vẫn khai báo nhỏ giọt về khẩu súng gây án. Quá trình đấu tranh, ban đầu Trung khai khẩu súng trên hắn được một đối tượng tên Dương “Oanh” (SN 1979, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, hiện đã chết do bị nhiễm HIV) cho và khoảng 10 viên đạn từ nhiều năm trước. Khi thực hiện vụ cướp tài sản, đối tượng đã mang ra để sử dụng. Do sợ bị phát hiện, trong quá trình bỏ trốn, Trung đã mang khẩu súng đến hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để vứt.



Căn cứ vào lời khai của Trung, ngày 26-4, Công an TP đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mò vớt khẩu súng gây án tại khu vực hồ Đại Lải nhưng không được. Nhận định Trung đang che giấu công cụ và phương tiện hành vi phạm tội, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung lực lượng, đấu tranh với Trung. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trực tiếp dẫn giải Trần Hữu Trung đến hồ Đại Lải để tìm. Tại đây, những lời khai gian dối của đối tượng cướp ngân hàng đã bị lật tẩy... Trần Hữu Trung đã phải khai báo hành vi phạm tội, quá trình cất giấu khẩu súng sau khi gây án...



Theo lời khai của Trung thì sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy. Về gần đến địa bàn xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang, nghi ngờ có xe ô tô phía sau đuổi theo nên Trung vội chạy về khu vực khu công nghiệp Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, hắn gọi điện cho Giáp Ngọc Ninh; nhờ Ninh tìm một người nữa đi cùng đến phía sau khu công nghiệp Hòa Phú có việc gấp. Sau đó, Ninh đã liên lạc, rủ Chu Đức Chính đến khu công nghiệp Hòa Phú gặp Trung. Trong quá trình nói chuyện, Trung đã kể cho Chính và Ninh toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó có việc sử dụng súng để cướp tài sản Ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn nhưng không thành và bị một xe ô tô truy đuổi.



Thay vì việc can ngăn đồng bọn thì Chính và Ninh lại tiếp tay cho hành động của tên cướp ngân hàng. Trung đổi lại BKS xe máy Sirius, thay quần áo, cho các vật dụng sử dụng đi cướp (quần áo, khẩu trang, kính...) vào chiếc cặp đen rồi ném cặp xuống cống thoát nước phía sau khu công nghiệp. Còn Chính mang xe máy Sirius của Trung về nhà cất giấu... Sau đó, Ninh chở Trung sang thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.



Vể khẩu súng dùng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, Trung khai trước đó đã được một người tên “Voọc” (chưa rõ nhân thân) tìm lại và cất giấu tại khu vườn nhà anh Nguyễn Văn Long (SN 1992, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Từ lời khai này, ngày 27-4, Công an TP đã tiếp tục truy tìm và phát hiện, thu giữ được khẩu súng gây án tại khu vực trên, trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn. Cơ quan CSĐT Công an TP và các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để sớm đưa ra truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.



