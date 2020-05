Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giam một cựu chấp hành viên

Chiều 25.5, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao bắt giam một nguyên chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Bị can Trần Thị Loan được đưa về trụ sở UBND xã Hàm Chính (H.Hàm Thuận Bắc) để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. ẢNH: QUẾ HÀ

Theo nguồn tin của Thanh Niên, vào lúc 14 giờ 30 ngày 25.5, tổ công tác của Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Loan (45 tuổi, trú xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc), nguyên chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự H.Hàm Thuận Bắc.

Bị can Trần Thị Loan được đưa đến trụ sở UBND xã Hàm Chính, H.Hàm Thuận Bắc để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Hàm Chính và đại diện chính quyền, Cơ quan điều tra đã đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Trần Thị Loan. Sau đó, bị can được đưa về nhà riêng để thực hiện việc khám xét.

Theo thông báo do Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao Mai Văn Linh (ký ngày 22.5), Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao khởi tố bị can Trần Thị Loan về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo Khoản 2, Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Hiện bị can Trần Thị Loan bị Cơ quan điều tra đưa về tạm giam tại một trại giam thuộc QK7, Bộ Quốc phòng.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan điều tra xác định, khi còn đương chức, với chức năng chấp hành viên, Trần Thị Loan đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt một khoản tiền khá lớn của người thi hành án dân sự, sau đó sử dụng vào việc riêng. Sau khi bị phát hiện, bị cáo được Cơ quan Cục Thi hành án tỉnh Bình Thuận đã cho thôi việc từ năm 2019.