Cháu gái Út 'trọc' khai tay không lập công ty ngàn tỉ

Trước tòa, bị cáo Vũ Thị Hoan khai khi là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Công nghiệp đã được cậu Út "trọc" gọi ra đứng tên thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh có vốn điều lệ 1.700 tỉ đồng.

Bị cáo Vũ Thị Hoan khai việc thành lập Công ty Yên Khánh. ẢNH: AN VŨ

Trong phiên xét hỏi chiều 18.5, HĐXX Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã thẩm vấn bị cáo Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh (viết tắt là Công ty Yên Khánh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm.

Dù là người ký tên đóng dấu trên tờ trình của Công ty Yên Khánh gửi Quân chủng Hải quân đề nghị được góp vốn liên doanh, nhưng bị cáo Vũ Thị Hoan khai không biết gì về việc này.

“Thời điểm đó bị cáo đang là sinh viên ở nhà của ông Hệ, nhân viên đưa văn bản thì bị cáo ký, chứ không hiểu nó là cái gì”, Hoan khai.

Bị cáo này cũng thừa nhận là đại diện pháp luật cho Công ty Yên Khánh ký hợp đồng liên doanh số 07 với nội dung thành lập Công ty liên doanh TNHH Yên Khánh Hải Thành (Công ty Yên Khánh Hải Thành) để thực hiện Dự án xây dựng và vận hành một cao ốc đa chức năng tại khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM, thời hạn 49 năm, vốn điều lệ của công ty liên doanh là 320 tỉ đồng (Công ty Hải Thành góp 32 tỉ đồng bằng quyền sử dụng khu đất số 7-9, Công ty Yên Khánh góp 288 tỉ đồng bằng tiền mặt).

Tuy nhiên, Vũ Thị Hoan khai không biết rõ bản chất hợp đồng liên doanh này là như thế nào và đến khi bị khởi tố, làm việc với cơ quan điều tra, mới hiểu rằng việc liên doanh thực chất là thuê đất.

“Bị cáo chỉ là người ngồi ký hồ sơ thôi chứ không được bàn bạc. Bị cáo không đề nghị gì hết trong việc liên doanh, thực hiện hợp đồng, cũng không mất chi phí gì cho bên Quân chủng Hải quân”, Hoan khai.

Trong một cuộc thẩm vấn khác, HĐXX đã cho cách ly bị cáo Đinh Ngọc Hệ và tiếp tục hỏi bị cáo Vũ Thị Hoan về quá trình thành lập và năng lực của Công ty Yên Khánh.

Bị cáo Hoan khai Công ty Yên Khánh thành lập năm 2005, có vốn điều lệ 1.700 tỉ đồng, do 2 người góp vốn, trong đó Hoan đăng ký góp 70% vốn.

"Công ty là do ông Hệ thành lập, lúc đó bị cáo đang đi học, là sinh viên năm nhất đại học Công nghiệp và ở nhờ nhà của ông Hệ tại phường Thảo Điền, nên được ông Hệ nhờ đứng tên”, bị cáo Hoan nói, và cho biết ngoài thành lập Công ty Yên Khánh, Út “trọc” còn thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Đức Minh, Công ty xăng dầu Thái Sơn BQP, Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An, Công ty Cái Mép, Công ty Am Điền.

Công ty Yên Khánh còn góp vốn thành lập Công ty BOT Việt Trì, BOT quốc lộ 20… “Theo bị cáo biết, các công ty này đều chịu sự điều hành của ông Hệ”, bị cáo Hoan khai, và thừa nhận riêng Công ty Yên Khánh do bị cáo là người đại diện không có năng lực về kinh tế cũng như nhân viên, như trong tờ trình và phương án để hợp tác liên doanh với Công ty Hải Thành.

Trong vụ án này, các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út Trọc), cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn; Phạm Văn Duyệt, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình và Vũ Thị Hoan, cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh, cùng bị cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng, có diện tích 4.044 m2, sau điều chỉnh diện tích còn 3,531 m2 .

Ngày 8.3.2006, Công ty Yên Khánh đã gửi Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giới thiệu về năng lực của Công ty Yên Khánh và xin hợp tác kinh doanh. Tin tưởng nội dung phản ánh về năng lực của Công ty Yên Khánh nêu trong tờ trình, các lãnh đạo của Quân chủng Hải quân khi đó đã không kiểm tra mà cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng mục đích sử dụng đất, ký kết các hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty Yên Khánh khai thác khu đất không đúng quy định.

Mặt khác, sau khi nhận quyền sử dụng đất, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan lập hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất số 7-9, sử dụng Biên bản họp HĐTV ngày 26.3.2010 của Công ty Yên Khánh Hải Thành có chữ ký giả để bảo lãnh cho Công ty Yên Khánh vay 52 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín sử dụng vào mục đích riêng.

Sau khi khoản vay này được giải chấp vào năm 2013, các bị cáo tiếp tục thế chấp khu đất vay vốn của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thành Đô phục vụ cho hoạt động 8 công ty của Đinh Ngọc Hệ. Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo lợi dụng danh nghĩa Công ty Yên Khánh chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng khu đất và thất thoát toàn bộ số tiền sử dụng đất 503 tỉ đồng.