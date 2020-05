Bình Định: Facebooker chuyên live stream bán mỹ phẩm sản xuất mỹ phẩm không giấy phép

Nguyễn Thị Uông Nguyên (ở Bình Định) lên mạng xã hội Facebook live stream để rao bán mỹ phẩm do mình pha chế nhưng lại không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm.





Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu số lượng lớn của một người đẹp

Mỹ phẩm được phát hiện tại nhà Nguyễn Thị Uông Nguyên ẢNH: TRỊ BÌNH







Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục QLTT Bình Định) kiểm tra nơi sản xuất mỹ phẩm của Nguyễn Thị Uông Nguyên (21 tuổi, ở xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ, Bình Định).



Lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Nguyên có 1.184 hộp mỹ phẩm thành phần gồm: kem trộn, bột tắm trắng, kem kích trắng…



Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Uông Nguyên không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm… Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số mỹ phẩm trên và các nguyên liệu mà Uông dùng để pha trộn.



Làm việc với công an, Nguyễn Thị Uông Nguyên khai nhận hàng ngày lên mạng xã hội Facebook live stream, thu hút ngàn ngàn lượt xem để rao bán mỹ phẩm do mình sản xuất. Theo quảng cáo của Nguyên, mỹ phẩm này được chính Nguyên trộn nhiều loại kem khác nhau, chia ra thành nhiều hũ để bán cho khách hàng.

Theo Trị Bình (thanhnien)