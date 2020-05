Bình Định: Bắt quả tang 7 nam, 1 nữ sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Đội Cảnh Sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Tuy Phước (Bình Định) bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện có 8 người sử dụng ma túy.





Những người sử dụng ma túy trong nhà nghỉ bị phát hiện ẢNH: TRỊ BÌNH





Ngày 8.5, sau một thời gian bí mật theo dõi, nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Tuy Phước (Bình Định) bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Hoàn Thiện (ở xã Phước An, H.Tuy Phước) để làm rõ nghi vấn liên quan đến sử dụng ma túy.



Qua kiểm tra, tại phòng 201, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên đang tàng trữ, sử dụng ma túy.



Cùng lúc đó, tại phòng 204 của khách sạn này, lực lượng chức năng cũng phát hiện 5 nam và 1 nữ sử dụng ma túy.



Đến 15 giờ cùng ngày, cả 8 người sử dụng ma túy nói trên và tang vật thu giữ đã được đưa về Công an H.Tuy Phước để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Theo Trị Bình (thanhnien)