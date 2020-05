Bắt vụ vận chuyển 20 bánh heroin, 24kg ma túy đá

Ba nghi phạm quê tỉnh Bắc Kạn đang vận chuyển 20 bánh heroin cùng 24kg ma túy đá thì bị các lực lượng công an ở Nghệ An bắt giữ.



Các nghi phạm cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: C.LƯU





Trưa 10-5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 3 nghi phạm, thu 20 bánh heroin, 20kg ma túy dạng đá và 4kg ketamin.



Theo đó, khoảng 21h tối 9-5 tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Công an xã Chiêu Lưu mật phục bắt quả tang nhóm nghi phạm đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Ba nghi phạm bị bắt giữ gồm Hoàng Văn Hải (30 tuổi), Trang A Vừ (28 tuổi) và Thao A Sự (28 tuổi), cùng ngụ huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.



Tang vật thu giữ là 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin, 4kg ketamin, 4 chiếc điện thoại di động.



Bước đầu các nghi phạm khai số ma túy trên là của một người đàn ông người Lào thuê vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nên ba người đón xe từ Bắc Kạn vào Nghệ An để "nhận hàng".



Theo TRÀ PHƯƠNG (TTO)