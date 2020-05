Bắt tạm giam nguyên đại tá quân đội vì lừa đảo

Ông Tính là cán bộ của một đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn giả danh quân đội làm giả hồ sơ tham gia đấu thầu rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh.





Ngày 30.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính (ở TP.Đông Hà, Quảng Trị; nguyên đại tá quân đội nghỉ hưu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo điều tra ban đầu, ông Tính là cán bộ của một đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn giả danh quân đội, giả chữ ký của đơn vị quân đội làm giả hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu DH/NT.03 rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh do Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới (BQL) làm chủ đầu tư.



Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét và kết luận: Ông Trương Tấn Lâm, Phó giám đốc BQL được phân công phụ trách gói thầu, Tổ trưởng tổ thẩm định gói thầu DH/NT.03, cùng ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Linh, cán bộ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật của BQL, là thành viên tổ giám sát nhưng đã thiếu kiểm tra để ông Tính làm giả văn bản, lập khống nhiều hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để ký hợp đồng khảo sát, giám sát, thi công và nghiệm thu, thanh toán với số tiền hơn 600 triệu đồng.



Liên quan các sai phạm tại BQL, ngày 10.12.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám đốc BQL; ông Lê Anh Tuân, phó giám đốc cùng Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Linh về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thực hiện dự án, thi công gói thầu DH-3.1 và gói thầu DH/NC1 về rà phá bom mìn; để hợp thức hóa hồ sơ thi công, nghiệm thu, thanh toán khống một số hạng mục, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng.

Theo Trương Quang Nam (thanhnien)