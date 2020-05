Bắt kẻ buôn bán ma túy luôn thủ súng, nuôi chó dữ, lắp camera khắp nhà

Để đối phó lại lực lượng công an, Trương Công Định (tức Tuất "sứt") kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm ở Ninh Bình đã lắp camera khắp nhà, thủ súng, dao kiếm và nuôi chó dữ trong nhà, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.





Ngày 2-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Nho Quan bắt một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm trên địa bàn, thu giữ nhiều gói heroin và vũ khí "nóng" trong nhà đối tượng này.





Trương Công Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh CA Ninh Bình





Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan bắt giữ Trương Công Định (tức Tuấn "sứt"; SN 1964), ngụ thôn Cầu Mơ, xã Văn Phương, huyện Nho Quan khi đối tượng này đang mua bán trái phép chất ma túy.



Tại chỗ, công an đã thu giữ nhiều gói heroin màu trắng (có trọng lượng 5,45 gam), nhiều súng, đạn, dao kiếm và nhiều tang vật có liên quan.



Bước đầu, tại cơ quan công an Tuấn "sứt" khai nhận mua số ma túy trên ở TP Hà Nội, sau đó mang về phân tách thành các gói lẻ bán kiếm lời.







Số vũ khí nóng thu giữ tại nhà của Tuấn "sứt"





Theo hồ sơ, Trương Công Định là đối tượng nghiện ma tuý, đã có nhiều tiền án về các tội như: cướp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp tài sản.



Trước khi bị bắt, Trương Công Định nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn,với các thủ đoạn rất xảo quyệt như khi mua bán ma túy, Định khóa kín cửa, chỉ giao dịch qua khe cửa cổng, xung quanh nhà Định lắp camera khắp nơi, rào dây thép gai, nuôi chó dữ, tàng trữ súng, dao kiếm… để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.



Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)