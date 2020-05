Bán biển số xe công vụ giả tràn lan

Biển số xe máy, ô tô và cả biển số công vụ giả được rao bán tràn lan trên mạng internet và đời thực, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường nếu người mua dùng vào mục đích “làm ăn” bất chính!

Địa điểm làm biển số xe công vụ giả của bà Hồng trên đường Hồng Bàng (Q.6). ẢNH: TRÁC RIN

Chỉ cần gõ cụm từ “làm biển số xe” trên mạng xã hội Facebook, sẽ có hàng loạt trang hiện ra cho khách thoải mái lựa chọn. Ngoài việc quảng cáo làm biển số (BS) bất kỳ theo yêu cầu, các trang này còn ngang nhiên rao cả BS xanh, biển đỏ ô tô... để gây ấn tượng với khách. “Nhận làm BS các loại ô tô, xe máy, mô tô, các loại xe tải, xe đầu kéo, xe công trình bao soi rọi đi đường. BS trắng, biển xanh, biển đỏ, biển vàng các loại”, một trang rao làm BS quảng bá, đồng thời khẳng định “BS có mộc” và giao hàng an toàn tận nơi...

Ông Hùng làm biển số giả hàng chục năm nay trên đường Hồng Bàng (Q.6). ẢNH: TRÁC RIN

Tương tự, trên trang “làm BS theo yêu cầu” chào mời BS “bao zin 100%; mộc nổi, sơn phản quang, bao soi rọi. Giao hàng miễn phí toàn quốc, nhận hàng mới thanh toán; làm xong trong ngày, làm xong chụp ảnh cho khách xem trước. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán; biển hoa văn đời mới nhất; uy tín, chất lượng đặt hàng đầu...”.

Còn trên trang “làm BS uy tín” tự phong là “địa chỉ vàng” bán BS (?!) với lời rao: “Hỗ trợ làm biển xe 100% không lừa đảo. Lựa chọn thông minh cho người sành điệu. Bạn muốn sở hữu ngũ quý, tứ linh hay số tiến dần đều?”. Ngoài ra, trang này khẳng định cửa hàng của họ là nơi chuyên nhận khôi phục BS xe máy, ô tô bị gãy nát, cong vênh, mất BS; hàng đảm bảo phôi xịn, bao test, có biển hoa văn chống giả...

Phôi mình mua của "ngành" ra nên yên tâm!

Để tìm hiểu, PV gọi điện vào số điện thoại 09781562xx thử đặt hàng. Người đàn ông nói giọng bắc, tự xưng tên Cường, cho hay: “Bên mình làm mọi BS xe theo yêu cầu của khách mà không cần bất cứ điều kiện gì. Hàng đặt xong vài ngày sẽ tới tận nơi, nhận xong mới đưa tiền”. PV đặt mua BS xanh ô tô 80A -234.56 và tỏ ra khá dè dặt về khả năng gia công, thì Cường trấn an: “Chuyện nhỏ á mà, BS nào bên mình cũng “bao” hết. Có đầy đủ phản quang, logo, bao công an “soi” luôn. Giá 800.000 đồng cho 2 BS trước và sau xe nhé”. Sau đó, Cường yêu cầu khách gửi tin nhắn cụ thể qua điện thoại, chiều cửa hàng sẽ làm xong, rồi gửi vào TP.HCM theo địa chỉ của khách.

Biển số xanh giả được gửi tận nơi cho khách khi đặt mua qua mạng. ẢNH: TRÁC RIN

Theo quan sát của PV, gói hàng BS gửi tới, bên ngoài ghi tên người gửi là Mạnh Cường; số điện thoại 09781562xx; địa chỉ: Trần Nhật Duật, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều đáng nói, nội dung gửi có ghi rõ: BS 80A-234.56 bộ xanh; cho xem hàng... Qua kiểm tra, bên trong gói hàng đúng là bộ 2 BS xanh ô tô “đẹp như mơ”!

Sau đó, PV tiếp tục liên hệ với Cường để hỏi mua BS đỏ. Vẫn điệp khúc cũ, Cường cho rằng “chuyện nhỏ, có thể bao chất lượng”. “Riêng BS đỏ hiện hầu hết chỗ khác làm không có mộc, chỉ bên mình mới làm được. Xe biển đỏ mới ra từ năm ngoái đến giờ mới có mộc, còn xe đời trước không có mộc đâu. Làm bình thường không mộc đi công an họ cũng chẳng biết đâu. Nếu đồng ý thì 3 ngày sau có hàng, giá 1 triệu đồng/bộ BS trước và sau xe”, Cường nói.

PV liên hệ với số điện thoại 09439285xx của một trang khác đặt mua BS xanh trên mạng, nam thanh niên nói giọng bắc cho biết BS làm theo bất kỳ yêu cầu của khách. “Giá biển xanh bán lẻ 1 cái 450.000 đồng, 1 bộ gồm 2 cái (trước và sau xe) giá 800.000 đồng. Mẫu sẽ gửi cho khách tham khảo trước. Phôi mình mua của “ngành” ra nên yên tâm. Hàng bao chuẩn, bao zin”, người này nói. Khi PV hỏi đặt mua số lượng lớn để “cung cấp cho thị trường phía nam” thì anh ta cho biết sẵn sàng hợp tác, làm ăn lớn sẽ có tiền... cà phê.

“Đặt cọc, mai đến lấy!”

Không chỉ mua bán BS xanh, biển đỏ... giả tràn lan trên mạng xã hội, ngoài thực tế cũng không khó để có những bộ BS giả loại này.

Biển số xanh, biển đỏ giả được “quảng cáo” tràn lan trên mạng xã hội Facebook

PV Thanh Niên tìm đến một cửa hàng làm BS trên đường Hồng Bàng (P.14, Q.6), thì được ông Hùng (khoảng 55 tuổi) cho biết BS xanh giá mỗi cái 250.000 đồng, nếu bỏ vô hộp thêm 120.000 đồng. “Nếu gia công, vô hộp 2 BS xanh trước và sau xe là 740.000 đồng; tuy nhiên BS sẽ không có mộc. Tôi làm nghề mấy chục năm rồi. Đóng mộc tôi cũng biết làm nhưng làm sợ bị công an bắt. Năm ngoái, tôi bị công an phạt 2 triệu đồng vì làm BS giả rồi...”, ông Hùng phân bua. Lúc này, một nam thanh niên vào hỏi làm BS giả “tối đến lấy hàng” thì ông Hùng xua tay: “Ở đây làm thì mai mới có hàng. Được thì ghi lại BS, đóng tiền cọc, mai đến lấy, không thì thôi”. Khi khách rời đi, ông Hùng tiết lộ để đề phòng công an hóa trang vào mua BS rồi bắt quả tang, ông chỉ nhận tiền cọc, giao hàng vào hôm sau.

Ghé tiếp một địa chỉ “tân trang BS xe” cũng trên đường Hồng Bàng (đoạn gần vòng xoay Phú Lâm, Q.6, TP.HCM) để hỏi mua BS xanh giả. “Một cái giá 800.000 đồng. Biển trước và sau luôn là 1,6 triệu đồng nhưng cô sẽ bớt cho 100.000 đồng. Yên tâm hàng bao đẹp, cô bỏ vô hộp đàng hoàng luôn”, bà Hồng (khoảng 50 tuổi) chào hàng. Sau đó, bà Hồng yêu cầu PV đóng tiền cọc 1 triệu đồng thì mới chịu làm BS xanh giả: “Đặt cọc mới chắc ăn, chứ mấy BS này phức tạp lắm. Lỡ làm xong khách không lấy thì làm sao”.

Trong khi đó, tại một cửa hàng khác gần cầu vượt Cây Gõ (Q.6), nhân viên cửa hàng lúc đầu tỏ ra dè dặt, nhưng sau một hồi thì cho biết: “Bên tôi có làm BS xanh ô tô” và cũng yêu cầu đặt cọc, sẽ giao hàng sau... (còn tiếp)

Xe gắn biển công vụ giả làm chuyện phi pháp - Cuối tháng 3.2019, Nguyễn Ngọc Hải (26 tuổi, ngụ Quảng Bình) điều khiển ô tô BS 73C-071.41 chở 14 phách gỗ chủa (hơn 1,4 m3) vào tỉnh Thừa Thiên-Huế tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ. Kiểm tra trên ô tô có 6 BS xe giả, trong đó có cả BS xanh, đỏ. Hải khai những BS giả này dùng để gắn vào xe khi chở gỗ lậu. - Ngày 12.1.2019, Công an Q.1 (TP.HCM) bắt giữ 1 ô tô BS đỏ (nghi biển giả) chở gần 420 chai rượu ngoại không có giấy tờ, chứng từ. Tài xế Phạm Văn Viết (35 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) xuất trình giấy tờ ô tô không trùng với BS đỏ gắn trên xe. - Khoảng 19 giờ ngày 20.10.2018, ô tô 4 chỗ BS xanh 80B-3758 bấm còi ưu tiên inh ỏi, chạy nhanh, lấn tuyến trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2, TP.HCM) khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Sau khi dư luận phản ánh, Công an Q.2 vào cuộc xác định xe gắn BS xanh giả và tiến hành xử phạt tài xế trên.