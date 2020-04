Triệt phá đường dây thuê xe ôtô rồi chiếm đoạt

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nhóm đối tượng để làm rõ hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận trình báo của ông Phạm Minh Dũng (SN 1984, ngụ đường Trần Phú, TP Đà Lạt) với nội dung người tên Lê Ngọc Hiệp (SN 1984, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) thuê ôtô con BKS 49A-132.48 từ ngày 11/3, hẹn 4 ngày sẽ trả và có thế chấp sổ hộ khẩu do Hiệp đứng tên chủ hộ nhưng đến nay không tới trả xe. Ông Dũng liên lạc với Hiệp thì thuê bao đã khóa, định vị gắn trên xe bị ngắt.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu Đào Mai Thảo

Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, người có tên Lê Ngọc Hiệp thuê xe của ông Dũng là không có thật. Ngày 19/3, các trinh sát phát hiện ôtô của ông Dũng đang ở tại bãi xe của Resort Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu), do Dương Chí Hiếu (SN 1989, tạm trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) sử dụng. Hiếu khai nhận, ngày 15/3 thông qua mạng xã hội đã mua chiếc xe trên của người có tên Trần Trung Kiên với giá 250 triệu đồng kèm theo 1 bộ hồ sơ xe và biển số 51H-125.38.

Sau khi lập chuyên án, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công đường dây chuyên thuê xe ôtô, làm hồ sơ, giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Đào Mai Thảo (SN 1990, trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), là đối tượng có 1 tiền án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015; Nguyễn Quang Nhân (SN 1995, trú tại ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom); Trương Chí Hạnh (SN 1981, trú tại ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) và Lê Thành Thông (SN 1989, trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 3/2020, Đào Mai Thảo thuê người làm giả 3 bộ hồ sơ có các thông tin từ tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11/3, Lê Thành Thông dùng bộ hồ sơ mang tên Lê Ngọc Hiệp, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, đến thuê xe ôtô của ông Phạm Minh Dũng, đặt cọc 4 triệu đồng rồi chạy xe về TP Hồ Chí Minh giao cho Thảo, làm giấy tờ giả rồi đem bán cho Dương Chí Hiếu.

Ngày 23/3 Thảo, Thông, Hạnh, Nhân cùng lên huyện Đức Trọng với mục đích tiếp tục thuê xe ôtô để chiếm đoạt. Trương Chí Hạnh dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Đình Phước thuê xe ôtô hiệu KIA Soluto BKS 49A-293.87 của ông Nguyễn Hồng Tâm (ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Nguyễn Quang Nhân dùng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Quang Thuận thuê chiếc xe ô tô KIA Cerato BKS 49A-203.66 của ông Lý A Sọc (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Ngoài 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt 3 xe ôtô tại tỉnh Lâm Đồng, nhóm này còn thực hiện thành công 4 vụ lừa đảo cũng bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái tại tỉnh Đồng Nai. Gồm 2 xe Toyota Vios, Toyota Fortuner tại huyện Trảng Bom, 2 xe KIA Rondo và Mazda 3 tại TP Biên Hòa. Xe ôtô chiếm đoạt được chúng mang cầm cố hoặc bán với giá rẻ lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, làm rõ chuyên án này.