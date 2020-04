Mang súng hơi đi bắn chim, 2 người bị phạt 6 triệu đồng

(GLO)- Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Danh (SN 1990) và Nguyễn Đức Chuyên (SN 1991) cùng trú tại xã Chroh Pơnan, huyện Phú Thiện tổng cộng 6 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ.

Anh Danh cùng khẩu súng bị thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-4, anh Danh và anh Chuyên đã sử dụng một khẩu súng hơi tự chế để đi bắn chim trên địa bàn thì bị Công an xã Chroh Pơnan và Công an huyện Phú Thiện bắt quả tang. Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời thu giữ khẩu súng trên.