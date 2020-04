Mang ma túy đến nhà bạn chơi, 2 thanh niên bị bắt giữ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Toàn (SN 1997) và Đoàn Như Huyền (SN 1992) cùng trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huyền (trái) và Toàn hiện đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-4, Công an huyện Kbang đã phối hợp cùng Công an xã Sơn Lang ập vào 1 căn nhà tại làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang và bắt quả tang Toàn và Huyền đang tàng trữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng mà 2 đối tượng khai là ma túy đá. Bước đầu Toàn và Huyền khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ danh tính tại tỉnh Kon Tum để về sử dụng. Tối ngày 4-4, chúng mang ma túy đến nhà bạn tại làng Hà Nừng, xã Sơn Lang chơi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.