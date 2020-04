Khởi tố nhóm côn đồ dùng dao chém Cảnh sát Cơ động

(GLO)- Tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Mạnh Khang (tên thường gọi Khang Đảnh, SN 2000) và Nguyễn Thành Sơn (SN 2001) cùng trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Hai đối tượng Khang (trái) và Sơn đã ra đầu thú. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Bước đầu điều tra xác định, khoảng 21 giờ ngày 21-4-2020, Sơn điều khiển xe máy BKS 81C1-057.81 chở Khang đi chơi tại xã Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Khi đi đến đường Hoàng Sa thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi xe máy mang theo hung khí dọa đánh. Bực tức, Sơn và Khang chạy đến nhà Lê Minh Trọng (SN 2003, trú tại làng Ia Rok, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) rủ Trọng đi tìm nhóm thanh niên lạ mặt đánh. Lúc này, Trọng vào trong nhà lấy 1 cây kiếm dài khoảng 60cm và 2 con dao tự chế dài khoảng 2m rồi lên xe do Sơn chở, Trọng ngồi ở giữa, Khang ngồi sau cùng.

Khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, 3 đối tượng đang đi trên đường Hoàng Sa để tìm đối thủ thì gặp tổ công tác của Phòng CSCĐ Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự bằng xe ô tô bán tải BKS 81A-003.54. Trên xe có 5 cán bộ, chiến sĩ và 1 chó nghiệp vụ. Khi phát hiện nhóm của Sơn đang cầm theo hung khí, tổ công tác đã chạy song song và ra tín hiệu yêu cầu Sơn dừng xe kiểm tra thì Khang và Trọng dùng dao dài chém về hướng lực lượng CSCĐ, Trọng chém trúng 1 nhát vào khung cửa kính bên phải của xe ô tô.

Sau đó Khang nói với Sơn “bình tĩnh, đừng sợ, chạy đi” nên Sơn tăng tốc bỏ chạy được khoảng 100m thì xe của lực lượng CSCĐ vượt lên chạy song song tiếp tục yêu cầu các đối tượng dừng xe. Khang và Trọng lập tức dùng dao dài chém làm Thiếu úy Vũ Duy Khánh và Thiếu úy Nguyễn Trung Tuyến ngồi ở thùng xe bị thương. Thiếu úy Khánh bị chém ở cánh tay phải còn Thiếu úy Tuyến bị chém ở vai trái. Bị tấn công, Thiếu úy Khánh đã dùng bình xịt hơi cay xịt về hướng các đối tượng thì Sơn đã tăng tốc bỏ chạy về hướng xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tổ công tác bám theo phía sau với khoảng cách khoảng 50m.

2 con dao dài khoảng 2m mà các đối tượng dùng để chém lực lượng CSCĐ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Chạy được khoảng hơn 15 km, khi đến khu vực rừng thông thuộc làng O Sơ, xã Ia Kênh, Sơn điều khiển xe máy chạy với tốc độ khoảng 80 km/h thì gặp phải khúc cua nên không làm chủ được tay lái. Chiếc xe lao xuống lề đường va chạm với gò đất cao khoảng 40cm làm Khang và Trọng văng ra ngã xuống đất còn Sơn tiếp tục điều khiển xe chạy được khoảng 20m thì tông vào gốc cây thông. Trọng bị ngã bất tỉnh còn Sơn và Khang bị thương nhẹ lập tức đứng dậy bỏ trốn vào rừng thông. Lúc này, tổ công tác của lực lượng CSCĐ từ phía sau tới đã phát hiện Trọng nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày Trọng tử vong với vết thương chấn thương sọ não do quá trình ngã đập phải vật cứng.

Đến ngày 23-4, Sơn và Khang đã đến Công an xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định Khang dương tính với chất ma túy, Sơn điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Khang khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai, hành vi côn đồ, hung hãn dùng dao tấn công, chống lại lực lượng CSCĐ đang thi hành nhiệm vụ khiến 2 chiến sĩ bị thương là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của người thi hành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.