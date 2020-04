Hàng chục "quái xế" tụ tập đua kéo giữa mùa dịch

(GLO)- Tối 5-4, bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc người dân hạn chế ra đường, hàng chục thanh-thiếu niên vẫn tụ tập, điều khiển xe mô tô có biểu hiện gây rối trên các tuyến đường tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai như đường Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành...

Nhiều thanh-thiếu niên đua kéo gây rối trên đường Nguyễn Tất Thành vào tối 5-4. Ảnh: Văn Ngọc

Các thanh-thiếu niên này đã lợi dụng không gian vắng vẻ vào buổi tối khi đại bộ phận người dân tại TP. Pleiku chấp thành tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế ra đường. Từ đó, hàng chục thanh-thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo nhau tụ tập thành từng tốp nhỏ để đua kéo, lạng lách, nẹt pô tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 22 giờ ngày 5-4, Công an TP. Pleiku đã cử lực lượng giải tán nhóm thanh-thiếu niên trên. Được biết, Ban An toàn Giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ban An toàn Giao thông, lực lượng chức năng các tỉnh tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý triệt để các vụ tụ tập, chạy xe thành đoàn, “lạng lách”, “đánh võng” gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.