Hai thanh niên cướp tài sản, lột đồ cô gái, đòi hiếp dâm bất thành

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM thông tin vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh khám phá nhanh một băng nhóm gồm 2 đối tượng Hữu Hoàng Giang (SN 2002, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2000, ngụ TP.Đà Nẵng, trú quận 9) thực hiện nhiều vụ cướp tài sản nguy hiểm.

Hiện, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với cả 2 về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 29/3 Thành chở Giang trên xe gắn máy Attila rảo quanh nhiều tuyến đường các quận, huyện ở TP.HCM nhằm săn mồi. Tới 0h15 ngày 30/3, cả hai phát hiện chị T (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh) đi xe máy một mình trước căn nhà số 42 đường Đặng Thuỳ Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, nên áp sát.

Tang vật vụ án.

Vừa áp sát, cả hai đạp ngã xe chị T xuống đường. Giang rút hung khí nhọn khống chế cô gái cướp điện thoại di động, xe máy. Lúc này, Thành lại gần khống chế, lột đồ chị T để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng ý định không thành nên 2 đối tượng tẩu thoát. Cướp được tài sản, chúng mang tới tiệm sửa xe ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để bán lấy 6 triệu đồng nhằm tiêu xài chung.

Nạn nhân sau đó đã trình báo công an.

Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự điều tra truy xét. Qua trích xuất hình ảnh camera, công an xác định Giang và Thành là nghi can gây án nên truy bắt.

Hai đối tượng gây án.

Ngày 1/4, trinh sát công an bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn ở huyện Bình Chánh.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, 2 đối tượng khai thực hiện thêm 2 vụ cướp khác ở địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào giai đoạn giữa và cuối tháng 3. Cả 2 vụ, nạn nhân đều là phụ nữ.

Thủ đoạn của 2 đối tượng là tấn công phụ nữ đi một mình lúc nửa đêm về sáng để cướp tài sản. Chúng luôn thủ dao trong người. Khi hành sự, chúng vừa nhảy xuống xe, vừa rút dao kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp.

Hiện, công an đang điều tra mở rộng vụ án.