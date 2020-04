Đôi bạn nghiện vượt 400 km từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng trộm tiền, vàng bị bắt

Ngày 20.4, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) khởi tố 'đôi bạn nghiện' để điều tra vụ vượt 400 km vào Đà Nẵng trộm tiền, vàng trị giá hơn 200 triệu đồng ở làng quê Hòa Vang.





Bắt thanh niên nhiều lần đập cửa kính ô tô trộm cắp tài sản

Lãnh 8 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp tài sản"

Đức (trái) và Nghĩa, đôi bạn nghiện có tổng cộng 5 tiền án, bị khởi tố, tạm giam - Ảnh: Văn Tiến





Đôi bạn nghiện Nguyễn Ngọc Đức (30 tuổi, ngụ TT.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Nghĩa (35 tuổi, ngụ xã Thanh Xuân, H.Thanh Chương, Nghệ An) cũng bị tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ công an, Đức có 3 tiền án, ra tù cuối 2019 thì kết giao với bạn nghiện là Nghĩa (cũng có 2 tiền án trộm cắp) đi trộm cắp tài sản.



Trước đó, trưa 14.3, ông Trần Quang Sơn (ngụ thôn Quan Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) đi làm về thì phát hiện bị cạy phá phòng ngủ, mất 198 triệu đồng và 5 chỉ vàng.



Khám nghiệm hiện trường, công an nghi vấn nhà bị đột nhập từ phía sau, đục khóa cửa phòng. Nhà ông Sơn lại nằm ở khu dân cư vắng vẻ, nhưng rất may, người dân địa phương cung cấp thông tin có 2 thanh niên đi xe máy màu đỏ quần thảo nhiều vòng trước nhà nạn nhân.



Qua trích xuất camera nhà dân ven đường và hệ thống camera giám sát an ninh của thành phố, Công an H.Hòa Vang xác định xe máy Honda Wave RSX đỏ BS 38D1 - 147.01 thoát theo đường liên thôn ra QL1A về hướng ngã ba Huế.



Theo dấu biển số xe, cơ quan điều tra xác định, chủ xe ở xã Đức An (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) bận chăm người thân ở bệnh viện, đã gửi xe ở cửa hàng điện máy TT.Đức Thọ và bị Nguyễn Ngọc Đức, con trai chủ cửa hàng lấy đi gây án. Cả Đức và Nghĩa bị bắt ở Hà Tĩnh vào tối 15.4, sau đó được di lý về Đà Nẵng.



Cơ quan công an xác định Đức cùng Nghĩa vượt gần 400km vào Đà Nẵng, dò la nhiều nơi, phát hiện nhà ông Sơn đi vắng, Nghĩa dừng xe cảnh giới còn Đức vòng phía sau, chui lỗ hàng rào đột nhập nhà ông Sơn. Số tiền trộm được, đôi bạn nghiện này mua ma túy và ăn chơi, chỉ còn 1 dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng.

Theo Văn Tiến (thanhnien)