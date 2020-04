Điều tra nghi án đâm chết người tình rồi tự tử

Sau tiếng hét thất thanh, người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện đôi nam nữ nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là con dao.







Hiện trường vụ án mạng trong đêm khiến 2 người thương vong - Ảnh: T.D.





Ngày 1-4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn khiến 2 người thương vong.



Thông tin ban đầu, tối 31-3, người dân trong dãy trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ một phòng trọ gần đó. Khi mọi người tới kiểm tra thì phát hiện 2 người nằm gục trong vũng máu, bên cạnh có một con dao.



Trong đó, người phụ nữ khoảng 35 tuổi đã chết. Còn người đàn ông khoảng 40 tuổi bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thuận An đã đến phong toả hiện trường, khám nghiệm để điều tra vụ án mạng.



Theo một số nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân vụ án mạng có thể do ghen tuông, người đàn ông đâm chết người tình rồi tự tử.

Theo A LỘC - TUẤN DUY (TTO)