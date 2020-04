Đi chăn bò, thấy "ngon ăn" người phụ nữ rủ thêm chồng trộm gần 1 tấn sắt

Trong lúc đi chăn bò gần một công trình, Lê Thị Nhất ở Hà Tĩnh phát hiện bên trong có nhiều sắt vụn, vật liệu sắt xây dựng nhưng bảo vệ lỏng lẻo, nên đã cùng chồng thực hiện trót lọt 19 vụ đột nhập trộm tài sản.





Ngày 4-4, tin từ Công an Thị xã (TX) Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Nhất (SN 1972, trú tại tổ dân phố Bắc Phong, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 17-3, Công an TX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của đại diện Công ty cổ phần Gang thép Vũng Áng (đóng trên địa bàn phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) về việc từ khoảng tháng 1-2020 đến nay, công ty này liên tục bị kẻ gian đột nhập vào công trường "khoắng" đi một số tài sản gồm: Nắp đan cống thoát nước, con lăn băng tải chuyền, đầu nối thanh xà xưởng và một số thiết bị khác có trọng lượng khoảng gần 1 tấn.







Lê Thị Nhất tại cơ quan điều tra





Nhanh chóng vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được bà Lê Thị Nhất là nghi phạm gây ra những phi vụ trên.



Bước đầu, bà Nhất khai nhận do thường ngày đưa bò đi ăn cỏ ở gần khu vực Công ty cổ phần Gang thép Vũng Áng và phát hiện phía trong công ty có nhiều sắt vụn, vật liệu sắt xây dựng, tuy nhiên, lực lượng bảo vệ lỏng lẻo nên đã nảy sinh lòng tham.



Nghĩ là làm, từ khoảng tháng 1 đến giữa tháng 2-2020, bà Nhất đã thực hiện trót lọt 14 lần trộm cắp tại khu vực công trường của công ty này với tổng khối lượng trộm được là 275 kg.



Thấy việc "cuỗm" tài sản quá dễ dàng, vào cuối tháng 2, phát hiện tại công trình này vẫn còn nhiều lượng sắt lớn, bà Nhất đã về nhà rồi cùng chồng là Nguyễn Văn Lai thực hiện tiếp 5 vụ đột nhập trộm tài sản khác.



Trong lúc đưa số tài sản mà hai vợ chồng trộm cắp được tại công trình ra bán cho một người thu mua ở tỉnh Nghệ An thì bà Nhất đã bị lực lượng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 619 kg sắt cặp vợ chồng này lấy trộm được.



Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Theo Bảo Anh (NLĐO)