Đak Đoa: Kiên quyết xử lý tình trạng tụ tập chạy xe càn quấy

(GLO)- Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng Công an xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) cho hay: Gần đây, một số thanh-thiếu niên trên địa bàn đã lợi dụng khoảng thời gian nhàn rỗi để tụ tập, sau đó rủ nhau điều khiển xe máy nẹt pô gây tiếng ồn lớn khiến người dân rất bức xúc. Không những thế, một số thanh niên còn hẹn với nhóm thanh niên ở các địa phương lân cận đến tụ tập chạy xe dàn hàng ngang gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường từ Ia Pết đi xã Trang. Trước tình hình này, Công an xã đã lên kế hoạch ngăn chặn, xử lý các đối tượng liên quan.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5-4, khi một nhóm thanh-thiếu niên đang đi xe thành đoàn dàn hàng trên tuyến đường từ xã Ia Pết đi xã Trang, 12 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pết và Ban Chỉ huy Quân sự xã đã được huy động để xử lý. Qua đó, 10 đối tượng đã bị bắt giữ cùng 7 phương tiện vi phạm. Đến tối 5-4, khi một nhóm thanh-thiếu niên khác ở xã Trang tiếp tục tụ tập trên tuyến đường này để tổ chức gây rối, Công an xã Trang đã bắt giữ 6 đối tượng cùng 6 phương tiện. “Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng đã bỏ chạy để xử lý theo quy định. Với các thanh-thiếu niên bị bắt giữ, đơn vị đang lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, tiến hành giáo dục, răn đe. Công an xã cũng đã mời cha mẹ số đối tượng này đến làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở về việc thiếu trách nhiệm trong quản lý con cái, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện”-Thượng úy Tùng cho biết.

Nhiều phương tiện độ chế đã bị lực lượng Công an tạm giữ. Ảnh: L.V.N

Là một trong số những thanh-thiếu niên bị bắt giữ và đang bị áp dụng biện pháp lao động công ích để răn đe, Sô (SN 2002, trú tại làng Brông Goai, xã Ia Pết) bộc bạch: “Cha mới cho em 10 triệu đồng để mua xe máy. Em cũng độ chế pô xe như bạn bè để đi chơi. Giờ bị tạm giữ xe và phải lao động công ích cho xã, em sợ rồi, cha mẹ cũng la mắng. Em hứa sẽ không điều khiển xe quậy phá nữa”.

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Krung Dăm Vực-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho hay, thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19, Công an huyện đã cử lực lượng tăng cường xuống địa bàn các xã để phối hợp với Công an xã làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi chạy xe càn quấy, gây rối tại xã Trang và xã Ia Pết. “Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các điểm sửa chữa xe máy trên địa bàn cam kết không được độ chế xe. Với các trường hợp chạy xe càn quấy, nẹt pô, ngoài xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan Công an còn áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tịch thu pô xe, yêu cầu thay thế pô xe đủ điều kiện giảm thanh. Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ chú trọng xử lý những thanh-thiếu niên lợi dụng tình hình dịch bệnh để tụ tập, gây rối”-Thượng tá Vực cho biết thêm.